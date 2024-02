A Nvidia supera a Amazon pela primeira vez desde 2002

Nvidia Placa de video (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Nvidia por décadas foi uma marca intimamente ligada à indústria de videogames. Mas essa situação mudou radicalmente nos últimos anos com o surgimento de plataformas de Inteligência Artificial que utilizam como principal fonte de hardware as placas gráficas e outros elementos fabricados por esta empresa.

Agora, graças à loucura em torno do Google Gemini, ChatGPT da OpenAI e até o projeto de IA impulsionado por Elon Musk, as placas gráficas desta marca se tornaram mais valorizadas do que nunca, o que só significou uma coisa para a empresa: mais dinheiro para fazer crescer o seu negócio.

É assim que agora o fabricante de chips Nvidia alcançou um marco histórico ao superar a Amazon em valor de mercado, tornando-se a empresa mais valiosa após o fechamento do mercado em 13 de fevereiro de 2024.

Nvidia esmaga a Amazon graças à Inteligência Artificial

De acordo com um relatório dos amigos da CNBC , as ações da Nvidia fecharam a um preço de US$721,28 dólares por ação, o que lhe confere uma capitalização de mercado de US$1,78 trilhões, em comparação com os US$1,75 trilhões da Amazon.

Esta conquista deve-se em grande parte à forte demanda dos chips de inteligência artificial (IA) da Nvidia para servidores, que podem chegar a um preço superior a US$20.000 cada um.

Na verdade, empresas como Microsoft, OpenAI e Meta dependem desses chips para executar produtos como chatbots impulsionados por IA, como ChatGPT, Gemini e Copilot. Mas tudo indica que isso seria apenas o começo.

Chips NVIDIA - Arquivo (NVIDIA/Europa Press)

Espera-se que a demanda por chips da Nvidia continue a crescer à medida que mais empresas buscam integrar a IA em seus produtos e serviços. O interesse dos consumidores em IA também está aumentando, o que impulsionará ainda mais a demanda.

Um exemplo desse crescimento é o projeto bilionário de IA que o CEO da OpenAI, Sam Altman, está apresentando aos investidores. O objetivo é arrecadar fundos para aumentar a capacidade de construção de chips do planeta e as capacidades de potencialização de IA.

No entanto, embora a demanda por IA seja alta, há a preocupação de que o custo de desenvolver IA seja muito elevado. De fato, Altman estima que seriam necessários entre US$5 e US$7 trilhões para alcançar sua visão, um valor que ultrapassa em muito o valor atual do mercado global de semicondutores.

No entanto, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, não concorda com essa estimativa. Huang argumenta que os avanços na computação reduzirão o custo da IA, já que os componentes estão sendo fabricados cada vez mais rapidamente.

Em outras palavras, sim, custaria muito dinheiro. Mas não tanto quanto parece.