A NASA descobriu um exoplaneta próximo ao nosso Sistema Solar que poderia abrigar vida

A ciência dedicada à exploração espacial está constantemente em busca de um mundo que tenha condições semelhantes à Terra. Até agora, nenhum foi encontrado, mas existem vários candidatos onde o desenvolvimento da vida como a conhecemos poderia existir.

Um dos mais recentes, catalogado na lista de exoplanetas da NASA onde possivelmente pode haver vida, é o TOI-715b, um mundo chamado de "superterra" devido às diferentes características que vamos explicar nesta resenha.

Em primeiro lugar, este mundo está naquilo que os cientistas chamam de zona habitável. É assim que são chamados os mundos que, de acordo com a sua distância da sua estrela massiva, possuem temperaturas favoráveis para o desenvolvimento dos elementos que permitem a vida.

TOI-715b é um mundo rochoso maior do que a Terra. Especificamente, tem 1,55 vezes o raio do nosso mundo. Está orbitando uma estrela anã vermelha chamada TOI-715. Este sistema solar está a cerca de 138,5 anos-luz de distância do nosso, de acordo com informações da NASA.

Sua massa é 3 vezes a da Terra e leva 19,3 dias para completar uma órbita ao redor de sua estrela. Estimativas dos cientistas indicam que a temperatura de sua superfície pode estar entre -50°C e 150°C.

Os astrónomos estão utilizando telescópios espaciais como o Telescópio Espacial James Webb para estudar o TOI-715b com mais detalhe. Estas investigações podem revelar mais sobre a atmosfera do exoplaneta, a composição da sua superfície e a possibilidade de existir água líquida.

TOI-715b foi descoberto em 2023 pelo satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da NASA. É um forte candidato a ser considerado um exoplaneta que abriga vida, assim como acontece com a nossa Terra.