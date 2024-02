Inteligência artificial imagina Sailor Jupiter da forma mais fofa que você verá hoje

“Sailor Moon”, um anime que tem resistido ao tempo, continua a cativar gerações com seu encanto e mistério. Entre seus personagens icônicos está Sailor Júpiter, cuja imagem na vida real foi recriada pela inteligência artificial, oferecendo uma visão mais próxima e realista.

No mundo de "Sailor Moon", Sailor Júpiter se destaca pela sua cor verde distintiva, presente em sua roupa e em seus olhos. Desde a gola até a saia de seu traje, o verde se destaca junto com toques de rosa nos laços que enfeitam seu cabelo.

A inteligência artificial capturou esses detalhes ao recriá-la em uma imagem compartilhada pelo usuário @aiforanime no TikTok.

A imagem resultante mostra Sailor Júpiter com seu característico rabo de cavalo e mechas soltas, destacando o cuidado em incluir o verde em seu penteado. Essa representação oferece uma visão fascinante de como esse personagem ficaria no mundo real, proporcionando uma experiência visual única para os fãs da série.

Conhecida como Makoto Kino, Sailor Júpiter é uma das guardiãs da Sailor cuja missão é proteger Serenity, a princesa da Lua. Dotada de coragem e determinação, seu espírito de luta é fundamental na batalha contra as forças das trevas. Apesar de enfrentar desafios e sacrifícios, seu papel é essencial na história de "Sailor Moon".

Desde a sua transformação até a sua corajosa participação na luta pela paz, Sailor Júpiter representa a força e a coragem, qualidades que ressoam nos corações dos fãs de "Sailor Moon".

Com a recriação realista oferecida pela inteligência artificial, os fãs podem apreciar ainda mais a magia e o encanto deste personagem querido do mundo do anime.