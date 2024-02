Perigo à vista? Usar os Apple Vision Pro pode gerar esses riscos para a saúde

Os impactos na saúde relacionados ao uso dos Apple Vision Pro são temas que apenas recentemente começaram a ser discutidos.

O sucesso desses óculos tem aumentado desde o seu lançamento, uma tecnologia que está em sua primeira geração e cujos efeitos colaterais ainda são desconhecidos.

Os riscos dos Apple Vision Pro

Com a chegada do Apple Vision Pro, a fascinação pela realidade aumentada (RA) e realidade mista (RX) alcançou novos níveis graças às suas soluções inovadoras e funções avançadas para uso diário.

No entanto, juntamente com as vantagens, surgiram preocupações sobre os efeitos adversos que esses dispositivos podem ter, afetando a saúde física e mental dos usuários.

A consequência mais notável é o isolamento social. A imersão em mundos virtuais pode levar os usuários a se afastarem do ambiente real, prejudicando suas interações sociais e relacionamentos pessoais.

Na mesma linha, a dependência tecnológica representa outro risco, já que os dispositivos Apple Vision Pro facilitam desde o trabalho até o lazer, mas um uso excessivo pode afetar a capacidade de desconexão, favorecendo vícios e dificuldades para interagir no mundo real.

A distração e a perda de atenção são outros problemas associados, afetando diretamente a produtividade e as habilidades sociais das pessoas.

Apple Vision Pro | WWDC23

Riscos físicos pelo uso dos Apple Vision Pro

O uso prolongado de RA também pode levar a problemas como fadiga ocular e dores de cabeça, além de causar desconexão emocional das experiências reais.

A dificuldade em captar sinais não verbais e emocionais em ambientes virtuais, por exemplo, pode complicar e afetar o bem-estar social daqueles que os utilizam.

Além disso, sintomas como tonturas, náuseas e desorientação também são comuns, derivados da dificuldade em processar a integração de elementos digitais no mundo real.

Apple Vision Pro Simulação

Apesar de tudo e diante desses desafios, a recomendação não é evitar essas tecnologias, mas sim promover um uso consciente e regulado.

Estabelecer limites de tempo e dedicar momentos a tarefas específicas são práticas sugeridas por especialistas para mitigar os riscos à saúde associados aos Apple Vision Pro (pelo menos os que conhecemos até agora).