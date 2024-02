Os “Vingadores” das baterias reúnem-se na China para melhorar a indústria de carros elétricos

Elon Musk treme! A Tesla não é a única marca que avançou a passos gigantes em relação à eletromobilidade, baterias e automóveis.

Na China, algumas potências em eletromobilidade e desenvolvimento de baterias vão se juntar para direcionar seus esforços em uma poderosa cadeia de abastecimento e, é claro, ser um centro de pesquisa e desenvolvimento que lhes permita gerar patentes em comum sobre o tema das baterias de estado sólido. O meio especializado em automóveis, Autocosmos, os descreveu como "Os Vingadores das baterias". Elon Musk é o Thanos? O que podemos esperar dessa aliança? Quem faz parte dela?

Desenvolvendo super baterias

Esta equipe, chamada China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP), é composta por FinDreams Battery (a divisão de baterias da BYD), CATL, CALB, Svolt Energy Technology, EVE Energy, Gotion High-tech, NIO, BYD, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Comissário Estadual de Supervisão de Recursos e a Administração Nacional de Energia da China, entre os principais agentes.

MG Eletromobilidade

Mas não é apenas uma tendência na China, mas sim em várias partes da Ásia. De acordo com o Carscoops, o Nikkei Asia relatou que a Toyota possui mais de 1.300 patentes relacionadas ao assunto, enquanto os chineses possuem menos de 100 no total. E a Toyota não é a única marca. Por exemplo, a Samsung na Coreia tem investido tempo pesquisando e desenvolvendo o assunto. Nissan, Panasonic, Ford, BMW, Mercedes-Benz e até mesmo a NASA também estão na mesma sintonia.

A visão dos especialistas

Miao Wai, um executivo do Comitê de Assuntos Econômicos da China, destacou que "a relação entre os carros de energia nova e as vendas de carros novos será mais da metade entre 2025 e 2026, então devemos aproveitar a vantagem de ter um grande mercado para esses carros e iniciar precocemente a industrialização dessas baterias de estado sólido."

O Nikkei Asia também destacou o professor Ouyang Minggao, que em janeiro falou sobre essa parceria: "precisamos estar preparados para o risco que as baterias de estado sólido podem representar. A IA está mudando a forma como pesquisamos e desenvolvemos novos materiais e acelerará significativamente o desenvolvimento das baterias de estado sólido. Até 2030, teremos uma maior chance de alcançar o marco da industrialização dessa tecnologia."

Baterias

Baterias de estado sólido

As baterias de estado sólido seriam a chave desta revolução, uma vez que, ao contrário das outras, possuem um eletrólito sólido e não líquido, o que as torna mais densas, seguras e compactas. Em termos de segurança, isso significa que elas não vão explodir com impacto, não vão inflar e isso traz várias vantagens e uma gama mais ampla de usos. Além disso, elas poderão ser carregadas mais rapidamente.

Por que não se avançou mais rápido em sua utilização? Seu desenvolvimento é custoso, e por isso, esta aliança de “Vingadores das baterias” marca o início de um caminho em conjunto que poderia obter melhores resultados. Capitais unidos, em busca da eletrificação definitiva.