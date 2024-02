O Telescópio Espacial Hubble descobriu um impressionante ‘colar de pérolas’ em colisões galácticas

Atualmente, o Telescópio Espacial Hubble desempenha um papel fundamental no avanço da nossa compreensão do universo. E apesar de descobertas inéditas, parece que ele já fotografou tudo, mas não.

Recentemente, foi divulgada uma imagem capturada pelo telescópio colocado em órbita em 24 de abril de 1990, que explica a formação de novas estrelas a partir de colisões galácticas, um fenômeno conhecido como “colar de pérolas”.

Mas não o fez com palavras, mas sim com uma icônica fotografia que já está dando a volta ao mundo pelo seu conteúdo impressionante.

Colar de perolas tirada pelo Hubble | Imagem: NASA, ESA, STScI, Jayanne English (University of Manitoba) Nascimento de estrelas

Um colar de pérolas no espaço?

De acordo com a comunidade científica, esse fenômeno resulta da atração gravitacional que gera caudas de maré, áreas extensas e finas que são povoadas por estrelas e gás interestelar.

Essas formações, comparáveis a luzes de Natal, se destacam por sua beleza e pela quantidade de estrelas recém-nascidas que chega a ter mais de um milhão por aglomerado.

🆕 ¿Sabías que, lejos de destruir estrellas, las colisiones de galaxias pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas? 🪄 Lee más https://t.co/xXBCPOSWLs o 🧵👇 pic.twitter.com/mMhGzQoygl — HUBBLE (@HUBBLE_space) 8 de febrero de 2024

As novidades do Hubble

Em um estudo recente publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, uma equipe de astrônomos, liderada por Michael Rodruck do Randolph-Macon College e com a participação de especialistas da Universidade Estatal do Arizona, utilizou o Hubble para analisar essas caudas de maré.

O objetivo era determinar as idades e massas dos aglomerados, juntamente com as características das galáxias em fusão.

O resultado? Descobrir que esses aglomerados são extremamente jovens, com apenas 10 milhões de anos de idade, e que parecem se formar constantemente ao longo de caudas que se estendem por milhares de anos-luz.

"Essas observações são chave para compreender a formação estelar e os processos que a regulam, o que é essencial para entender como as estrelas se formaram em nossa galáxia", explicou Sanchayeeta Borthakur, da Escola de Exploração da Terra e do Espaço da Universidade Estadual do Arizona.

No entanto, o estudo sugere que esse tipo de formação estelar pode ter sido mais comum no universo primordial, quando as colisões galácticas eram mais frequentes, o que nos ajuda a entender um pouco melhor a formação do que conhecemos como espaço exterior.

Duas galáxias interagindo, telescopio espacial Hubble NASA/ESA/HUBBLE HERITAGE TEAM (NASA/ESA/HUBBLE HERITAGE TEAM./Europa Press)

Cabe mencionar que historicamente o Hubble tem se concentrado no estudo de 12 galáxias que se assemelham a girinos à primeira vista.

E é graças à precisão do telescópio e sua capacidade de captar luz ultravioleta, que já conseguiu identificar 425 aglomerados de estrelas recém-formadas ao longo dessas estruturas.