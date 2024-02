O segredo de Bill Gates para ter uma boa memória aos 68 anos de idade

Sem discussão, Bill Gates é uma figura que se tornou uma referência obrigatória para a nossa sociedade moderna em diferentes áreas, desde a ciência e tecnologia até a própria cultura popular, graças à sua contribuição histórica com a criação do sistema operacional Windows, a empresa Microsoft e muito mais, com seu trabalho como filantropo moderno.

Aos 68 anos de idade, o bom Bill também se destacou por ser, aparentemente, um sujeito de hábitos muito saudáveis, onde a leitura e a disseminação do conhecimento se mantêm como alguns de seus rituais recorrentes mais populares e queridos.

Bill Gates Bill Gates Notes

Ano após ano em seu site oficial, Gates Notes, podemos encontrar uma série incontável de artigos muito interessantes pelo próprio magnata, ao mesmo tempo em que costuma compartilhar lá sua lista de livros favoritos de cada temporada, proporcionando assim uma lista inestimável de oportunidades de aprendizado.

Mas agora Bill Gates revelou algo que ninguém esperava: o segredo por trás de sua boa memória que se mantém em forma acima da média para pessoas de sua idade.

A arma secreta de Bill Gates

Um relatório do ‘NewsBeezer’ compartilha como Bill Gates, renomado magnata e co-fundador da Microsoft, aos 68 anos, possui uma memória excepcional e agora revela seu método para fortalecê-la.

O segredo de Gates, conforme relata o artigo, reside em uma técnica ancestral: o ‘palácio da memória’, uma metodologia originária da antiga Grécia, que se baseia em criar uma imagem mental vívida, como um palácio ou uma casa, onde se ‘armazenam’ os dados que se deseja lembrar.

Bill Gates Getty Images

A reflexão parte de um artigo publicado pelo próprio Bill Gates em seu próprio blog há mais de uma década, em setembro de 2012, onde ele descreve como um poeta grego, após uma crise de memória, conseguiu lembrar de todos os presentes em um evento ao visualizá-los em seus assentos.

Esta história o inspirou a explorar o potencial da memória com a ajuda da ciência. O livro ‘Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything’, de Joshua Foer, foi fundamental para Gates, como ele nos conta em seu blog.

Foer, cientista e autor, descreve sua fascinação pela memória e sua jornada através de concursos de memória, desmistificando a ideia de que a memória prodigiosa é um dom inato. Foer descobriu que a memória pode ser treinada.

Pessoas normais, com a técnica adequada, podem realizar feitos memoráveis incríveis. O segredo está na prática constante. O próprio Gates reconhece desde então que fortalecer a memória não é fácil.

É necessário esforço e dedicação, mas a recompensa é inestimável. Sua experiência com o ‘palácio da memória’ permitiu-lhe melhorar sua capacidade de lembrar informações, especialmente em áreas que lhe apaixonam.