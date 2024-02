É descoberto um objeto estranho mais pesado do que as estrelas de nêutrons

Uma equipe internacional de astrônomos está completamente desconcertada com uma descoberta que levanta muito mais perguntas do que respostas. Eles descobriram um objeto estranho a 40.000 anos-luz de distância na Via Láctea que desafia as leis da física.

O objeto, que orbita em torno de um pulsar de milissegundos, é mais pesado do que as estrelas de nêutrons mais pesadas conhecidas e, ao mesmo tempo, mais leve do que os buracos negros menos massivos.

Este impressionante fenômeno foi detectado usando o radiotelescópio MeerKAT na África do Sul. Os astrônomos ainda não sabem exatamente que tipo de objeto é, no entanto, algumas possibilidades do que esse fenômeno poderia ser foram levantadas.

Em primeiro lugar, dizem que poderia ser um buraco negro de massa intermediária. Esses buracos negros são muito mais leves do que os buracos negros supermassivos encontrados no centro das galáxias, mas ainda mais pesados do que as estrelas de nêutrons.

Outra possibilidade é que seja uma estrela de nêutrons extremamente densa. Esse tipo de astro teria que se formar a partir de uma estrela progenitora muito massiva e, em seguida, colapsar sobre si mesma até atingir uma densidade extremamente alta.

A descoberta deste objeto é importante porque nos ajuda a compreender melhor a evolução das estrelas e a formação de buracos negros. Os astrônomos continuarão estudando este objeto para determinar que tipo de objeto é e como se formou.

"Este é uma descoberta realmente emocionante", disse a Dra. Anna Archibald, da Universidade de Amsterdã, uma das autoras do estudo, segundo o El País. "Este objeto é tão massivo que não se encaixa em nenhuma das categorias existentes de objetos celestes. É possível que estejamos diante de um novo tipo de objeto que nunca vimos antes", acrescentou.

O objeto tem uma massa de aproximadamente 2,6 vezes a massa do Sol. Isso é mais que o dobro da massa da estrela de nêutrons mais pesada conhecida até agora. No entanto, o objeto é muito menor do que um buraco negro, com um raio de apenas alguns quilômetros.

Os astrônomos acreditam que o objeto se formou a partir de uma estrela massiva que explodiu no final de sua vida. A explosão deixou para trás um núcleo de ferro que, em seguida, colapsou sobre si mesmo para formar uma estrela de nêutrons. No entanto, a estrela de nêutrons era tão massiva que colapsou ainda mais para formar um buraco negro.