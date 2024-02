Direto ao coração: Inteligência Artificial recria como Freddie Mercury se pareceria atualmente

Graças à Inteligência Artificial muitos obstáculos já se tornaram obsoletos. Por exemplo, recriar nossos artistas favoritos que já não estão mais vivos.

Neste caso, estamos falando de como Freddie Mercury, o icônico vocalista do Queen, pareceria se ainda estivesse vivo.

Freddie Mercury

Lembrado como um dos cantores mais influentes e carismáticos da história do rock no mundo, continua sendo uma figura emblemática anos após sua trágica morte em 1991.

Além de seu talento musical, ele se destacou por seu estilo provocador e suas performances cheias de energia. Lembremos que Mercury tornou pública sua homossexualidade em 1974, desafiando os preconceitos da época. Anos mais tarde, na década de 1980, revelou que era portador do HIV, doença que eventualmente lhe custaria a vida.

Apesar do tempo decorrido desde a sua morte, a sua música e a sua mensagem contra a discriminação continuam atuais. Enquanto músicas como "Bohemian Rhapsody", "We Are The Champions" e "I Want To Break Free" permanecem como hinos atemporais.

Uma homenagem digital a Freddie Mercury

A recreação de Mercury através da IA não é tarefa fácil. Do Fayerwayer, pedimos a Dall-E que o fizesse e o resultado deixou muito a desejar.

Freddie Mercury segundo Dall-E IA

No entanto, isso não tem sido um impedimento para os verdadeiros fãs do ídolo musical. Prestando homenagem ao seu legado, é que no X, rede social anteriormente conhecida como Twitter, pudemos encontrar vários resultados muito mais próximos da realidade atual.

Freddie Mercury

Como estaria Freddie Mercury hoje em dia segundo um programa de Inteligência Artificial.



Como estaria Freddie Mercury hoje em dia segundo um programa de Inteligência Artificial.

Esta fotografia faz parte do projeto "Como se nada tivesse acontecido", criado pelo fotógrafo turco Alper Yesiltas.