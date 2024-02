Dia dos namorados: 45% dos homens usarão Inteligência Artificial para escrever cartas de amor

Parece que a intenção de ser originais e românticos neste Dia dos Namorados de 2024 acabou. Para quê quando se pode usar ChatGPT ou alguma Inteligência Artificial? Essa seria a perspectiva de quase metade dos homens que pensariam em usar essas plataformas para conquistar quem desejam.

É um fato inegável que as ferramentas de Inteligência Artificial chegaram para causar um impacto mais forte do que nunca no Dia dos Namorados, com quase metade dos homens, 45%, e 39% dos americanos em geral, usando alguma IA para escrever mensagens de amor este ano.

Esses dados parecem ousados ​​e impactantes, mas não vêm de uma fonte qualquer, mas sim de números recentemente publicados na edição de 2024 da pesquisa anual Modern Love realizada pela empresa McAfee.

É lá, no meio da sua selva de dados, que uma fascinante dicotomia se revela: enquanto as pessoas se apaixonam graças ao uso de alguma IA, também aumenta a preocupação com golpes românticos, o catfishing de nível extremo que já envolve deepfakes e o engano emocional.

Inteligência Artificial e amor: uma mistura perigosa neste Dia dos Namorados de 2024

De acordo com o estudo da empresa especializada em segurança digital e software antivírus, o uso de IA para criar mensagens de Dia dos Namorados aumentou consideravelmente para 45% por parte dos homens este ano de 2024. Um crescimento significativo em relação aos 30% registrados no estudo de 2023.

A investigação seria divulgada na íntegra dentro de algumas horas com o início de 14 de fevereiro, mas já existem alguns dados interessantes disponíveis graças a sites como o Yahoo! News, que teve acesso antecipado às estatísticas.

Amor entre robo e humano Imagem criativa

39% dos americanos, independentemente do seu género, planeja usar alguma Inteligência Artificial para escrever mensagens de amor, um aumento de 13% em relação ao ano passado.

Nestas datas, os usuários também utilizariam IA para melhorar suas fotos de perfil em redes sociais ou plataformas de encontros: 30% homens e 27% mulheres. Além disso, 23% a utiliza para melhorar até mesmo o conteúdo online que geram para interagir com outras pessoas.

É assim que chegamos a essa tendência onde a maioria usaria sistemas de IA ao mesmo tempo em que 64% manifesta desconfiança em relação a perfis com imagens ou bots potencializados por essa mesma tecnologia que exploram.

No entanto, o ponto máximo da paradoxo surge com o dado de que 57% dos participantes do estudo revelaram que se sentiriam seriamente magoados ou ofendidos se descobrissem que sua mensagem de Dia dos Namorados foi escrita por uma Inteligência Artificial.

Os números só aumentam ao abordar temas como fraudes, enganos, catfish e outras vertentes que ganharam mais força com a chegada da IA.

Este é um perfeito resumo do amor moderno.