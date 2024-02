Conheça o Nicobo: o adorável robô capaz de criar laços com os humanos

No campo da robótica de consumo, a Panasonic apresenta seu inovador robô inteligente chamado NICOBO. Ao contrário de outros dispositivos projetados para ajudar em casa, NICOBO é mais do que isso: é um companheiro de vida cuja existência depende inteiramente do usuário.

A finalidade da NICOBO vai além de simplesmente realizar tarefas. Sob a direção de Yoichiro Masuda, surge a noção de "robôs vulneráveis", dispositivos projetados para promover atenção e cuidado por parte do usuário, gerando uma sensação de compromisso e cumprimento.

O projeto, realizado em colaboração com Michio Okada, professor da Universidade de Tecnologia de Toyohashi, baseia-se na ideia de que a tecnologia de alta eficiência nem sempre contribui para melhorar a qualidade de vida, uma vez que os usuários podem perder a sensação de participação ou melhoria de suas habilidades.

NICOBO, projetado utilizando os componentes mais recentes, incorpora uma variedade de ferramentas, como sensores de aceleração, giroscópio, temperatura e luz, além de tecnologia de reconhecimento de voz, conectividade WiFi e um processador ARM Cortex-A53 de quatro núcleos. Além disso, possui uma câmera, alto-falante e três microfones.

O distintivo de NICOBO é a sua capacidade de interagir de forma espontânea e autônoma com seus proprietários. Ao contrário dos assistentes virtuais tradicionais, NICOBO pode reagir ou ignorar seus donos, de forma semelhante ao que um cachorro faria.

Além disso, ele pode se expressar através de movimentos em seus olhos, corpo e cauda, e seu vocabulário se expande com o tempo, promovendo um relacionamento de longo prazo com seu dono.

O design do NICOBO, semelhante a um bicho de pelúcia revestido com tecido macio, evita gerar repulsa e promove a sensação de ternura. Com essas características, o NICOBO oferece uma visão diferente da interação com robôs, desafiando a visão tradicional da eletrônica de consumo e apontando para um futuro onde a robótica poderia desempenhar um papel mais relevante no bem-estar humano.