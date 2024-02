A visão da Apple Pro é massacrada por Mark Zuckerberg: Meta Quest 3 é superior

O Apple Vision Pro finalmente chegou ao mercado há alguns dias, provocando uma série de reações mistas entre os fãs muito devotos aos produtos da Apple e aqueles que observam as múltiplas áreas de oportunidade de melhoria que este produto tem pela frente.

Nesta altura, até mesmo relatórios internos de pessoas diretamente envolvidas na empresa com este projeto já vazaram, considerando que levaria pelo menos quatro gerações para que o visor de Realidade Mista alcance um estado ideal de funcionamento.

Imagem: Apple Cast | Apple Vision Pro

É no meio deste cenário agitado que Mark Zuckerberg, criador do Facebook e CEO da Meta, a empresa que busca dar à luz o Metaverso, finalmente testou o Apple Vision Pro e não hesitou em compartilhar sua opinião sobre o dispositivo.

Onde a sua conclusão seria que o visor da sua própria empresa, o Meta Quest 3, seria muito mais avançado e funcional.

Tim Cook não gostou disso

O CEO do Meta, Mark Zuckerberg, deu sua opinião sobre o novo visor de realidade mista de Tim Cook e sua equipe, o Vision Pro, e não se esquivou.

Em um vídeo publicado em sua conta oficial do Instagram, Zuckerberg afirma que o Meta Quest 3, concorrente direto do Vision Pro, é um produto melhor no geral.

Zuckerberg mencionou que, embora o Vision Pro tenha uma tela de alta resolução, o Meta Quest 3 oferece um campo de visão mais amplo, um fator importante para uma experiência imersiva. Além disso, o Quest 3 é 120 gramas mais leve que o Vision Pro, o que o torna mais confortável de usar por longos períodos de tempo.

Em relação às funcionalidades, Zuckerberg afirma que o Meta Quest 3 é "melhor para a grande maioria das coisas", incluindo a compatibilidade com jogos do Xbox através do Xbox Cloud Gaming, uma característica que o Vision Pro não oferece, nem parece que estará disponível no curto e médio prazo.

Vale ressaltar que o Meta Quest 3 tem um preço de US$499 em sua versão mais básica, podendo chegar a quase o mesmo nível de seu concorrente, o Vision Pro, que é vendido por USD $3.499, o que representa uma diferença considerável que Zuckerberg não deixa de mencionar.

A realidade, no entanto, é que a competição neste setor está apenas começando e ainda é muito cedo para determinar qual empresa terá o sucesso definitivo.