Surgiu concorrência para o Flipper Zero: este é o M1, que faz a mesma coisa e é mais barato

O Flipper Zero tem se destacado como uma ferramenta líder no mercado atual, atendendo às necessidades tanto de profissionais de cibersegurança quanto de entusiastas de tecnologia.

Conhecido como o "tamagotchi para hackers", este dispositivo compacto oferece uma ampla gama de funcionalidades, desde análise de redes sem fio até emulação de cartões RFID, e até mesmo se rumora que é usado no roubo de carros de luxo.

O sucesso e a versatilidade do Flipper Zero despertaram o interesse de outras empresas, que começaram a replicar tanto suas funções quanto seu design. Entre essas alternativas, destaca-se o novo M1, uma opção interessante que promete igualar as capacidades do Flipper a um preço muito mais acessível.

Com um hardware poderoso e um design semelhante, o M1 se posiciona como uma excelente alternativa para especialistas em segurança da informação.

O M1 mantém o design compacto e funcional do Flipper Zero, combinando as características de um microcontrolador e um transceptor em um corpo de plástico preto e branco. Seus desenvolvedores garantem que oferece as mesmas funcionalidades que sua contraparte mais cara, mas a um custo significativamente menor.

Além disso, apresenta algumas vantagens adicionais, como um chip STM32H com um núcleo ARM Cortex-M33 e medidas de segurança aprimoradas.

Em relação às suas especificações técnicas, o M1 está equipado com uma tela LCD de 1,54 polegadas e botões de navegação para facilitar o uso. Com capacidades de NFC, RFID, Bluetooth, WiFi e sub-1 GHz, é capaz de realizar uma ampla variedade de atividades relacionadas à cibersegurança.

Além disso, sua natureza de código aberto permite personalizar o firmware de acordo com as necessidades do usuário. A segurança é respaldada por recursos como TrustZone, que protege dados sensíveis contra possíveis ciberataques.

Além disso, ele possui pinos GPIO para conexão de outros dispositivos e um slot para cartões SD de até 256 GB de capacidade. O M1 é uma ferramenta versátil e portátil perfeita para hacking ético, disponível a um preço inicial de US$109 dólares, consideravelmente mais barato que o Flipper Zero, que é vendido por US$169.

Atualmente, é possível adquirir através de uma campanha em curso no Kickstarter, onde é oferecido a um preço reduzido antes do seu lançamento oficial no mercado por 165 dólares. Essa oferta especial permite reservar o dispositivo a um preço mais baixo e garantir a disponibilidade antes do seu lançamento oficial.