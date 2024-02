Sabe demais? A atualização do ChatGPT agora permitirá que ele possa memorizar suas conversas

O caminho do ChatGPT tem sido meteórico e, às vezes, complexo. Embora a Inteligência Artificial esteja nos primeiros anos de existência, isso não impediu sua revolução na vida diária das pessoas.

Por isso, não é surpreendente que a empresa por trás do chatbot, OpenAI, esteja constantemente anunciando atualizações sobre sua tecnologia.

Desta vez, foi o próprio Sam Altman quem divulgou uma nova função de memória, que permitirá ao ChatGPT lembrar interações passadas e personalizar as respostas com base no histórico de uso.

Sam Altman CEO OpenAI Inteligência artificial (Especial)

As novidades do ChatGPT

A nova memória do ChatGPT será apresentada em duas modalidades: uma manual, que permitirá aos usuários especificar o que lembrar, e outra automática, que aprenderá com as interações sem a necessidade de comandos diretos.

Seu objetivo? Que o ChatGPT se adapte às preferências e/ou necessidades dos usuários através do armazenamento de dados como interesses ou gostos pessoais.

E como não, a primeira pergunta que surge diante dessa nova funcionalidade é o tema da privacidade. Por enquanto, a OpenAI afirma que os usuários poderão configurá-la de acordo com suas preferências.

Desta forma, será possível eliminar as memórias armazenadas a partir do menu de configuração e até mesmo solicitar que esqueça informações específicas diretamente da janela de chat.

Sua implementação será gradual.

Inicialmente, a memória estará disponível para um grupo reduzido de usuários, mas não apenas para as versões Plus, pois a gratuita também terá acesso.

Tudo isso com o objetivo de melhorar essa característica antes de um lançamento para o público em massa, com base no feedback recebido.

No entanto, vale dizer que a OpenAI também planeja estender essa funcionalidade para usuários empresariais e equipes, embora assegure que os dados coletados nesses contextos não serão utilizados para treinar os modelos de IA.