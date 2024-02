Enganar o cérebro: como a realidade virtual consegue causar vertigem ou sentirmos objetos

As tecnologias de realidade virtual continuam evoluindo, oferecendo experiências cada vez mais imersivas e realistas.

No entanto, a imersão completa nem sempre depende de gráficos hiper-realistas. Até mesmo vídeos virais têm demonstrado como a realidade virtual pode enganar nossos sentidos, levando algumas pessoas a perder o equilíbrio ou experimentar sensações de tontura.

Os cientistas estão interessados em entender por que isso acontece e como a realidade virtual pode enganar tão efetivamente nosso cérebro.

Essa compreensão não é apenas crucial para melhorar os dispositivos e o conteúdo de realidade virtual, mas também para aprofundar nossa compreensão do cérebro humano e como ele percebe o mundo ao nosso redor.

Um dos aspectos-chave da realidade virtual é a sua capacidade de enganar os nossos sentidos, especialmente através da visão. Os dispositivos de realidade virtual oferecem uma sensação de tridimensionalidade e um rastreamento preciso dos movimentos, o que contribui para uma experiência imersiva.

Além do aspecto visual, o som também desempenha um papel importante. O som surround, como o som 6D, pode gerar a ilusão de que o som vem de qualquer direção, aumentando ainda mais a sensação de realismo.

Até mesmo nosso sentido do tato está envolvido. Pequenas vibrações nos controles podem convencer nosso cérebro de que estamos tocando algo no mundo virtual.

Um estudo recente destacou a complexidade dessa interação entre a realidade virtual e nosso cérebro. Os participantes experimentaram uma "ilusão de toque fantasma", onde sentiram sensações táteis ao manipular objetos na realidade virtual, mesmo sem haver contato físico real.

No entanto, a experiência de realidade virtual não é perfeita. Nosso cérebro também depende de sinais sensoriais, como os do ouvido interno, para manter o equilíbrio. Quando esses sinais entram em conflito com as informações fornecidas pela realidade virtual, podem surgir sensações de tontura ou desequilíbrio.

Compreender melhor como a realidade virtual interage com nosso cérebro poderia levar a melhorias na tecnologia e novas aplicações, inclusive na área da saúde e bem-estar.

As experiências imersivas virtuais podem nos ajudar a entender como diferentes contextos afetam nosso bem-estar sem nos expormos a situações reais.

À medida que as tecnologias de realidade virtual continuam avançando, elas representam uma oportunidade para explorar e compreender melhor a complexidade da nossa mente e dos nossos sentidos.