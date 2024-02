Elon Musk critica a Disney pela mudança de Jack Sparrow em Piratas do Caribe

Elon Musk - Mickey Mouse (Disney) Brigando com o rato

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, desencadeou uma controvérsia ao criticar abertamente a Disney, a gigantesca empresa de entretenimento americana, devido às suas políticas de inclusão, especialmente em relação ao próximo lançamento de Piratas do Caribe.

Os rumores sobre a possível substituição de Johnny Depp em Piratas do Caribe 6 provocaram uma crítica contundente por parte do magnata, que em sua conta X chamou a Disney de "fedorenta". Este comentário foi apoiado por grande parte de seus seguidores e tem gerado considerável atenção nas redes sociais.

Elon Musk refere-se ao popular ator Johnny Depp, que interpretou o icônico Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe. A possível escolha da atriz afro-americana Ayo Edebiri para interpretar o capitão na sexta sequência gerou um intenso debate nas redes sociais.

Alguns críticos acusam Musk de racismo, enquanto outros apoiam sua posição, argumentando que a Disney está adotando uma inclusão forçada ao escolher uma atriz de cor para o papel principal.

Depp, que protagonizou os cinco filmes anteriores, não fará parte do sexto filme, cuja data de gravação e lançamento ainda não foi confirmada. Muitos especulam que sua exclusão está relacionada ao processo em que ele está envolvido por suposta violência doméstica contra sua ex-esposa, Amber Heard.

Em relação a Piratas do Caribe 6, informa-se que o filme contará com um elenco mais jovem de piratas em busca de um tesouro oculto, com o objetivo de cativar uma audiência mais jovem e revitalizar a franquia que começou nos anos 2000.

Este não é o primeiro confronto entre Elon Musk e a Disney. Anteriormente, Musk apoiou a ação judicial de Gina Carano contra a Disney e a Lucasfilm, depois que a atriz foi demitida da série ‘The Mandalorian’ em 2021, depois de propagar preconceitos em suas redes sociais. O conflito entre esses dois gigantes tem gerado considerável atenção na mídia e nas redes sociais.