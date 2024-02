Elon Musk, Bill Gates e Mark Zuckerberg: com que idade se tornaram multimilionários?

Elon Musk, Bill Gates e Mark Zuckerberg são alguns dos bilionários mais ricos do mundo. Um deles é um cientista que está envolvido na corrida espacial e na implementação de carros elétricos; outro é o rosto visível da explosão da computação com sua empresa, Microsoft; enquanto o terceiro é o dono do império das redes sociais no mundo, após a criação do Facebook.

Claramente, todos são extremamente ricos. E eles não conquistaram sua fortuna da noite para o dia. Portanto, como uma espécie de incentivo, vamos contar em que idade cada um desses magnatas conseguiu se tornar milionário.

Elon Musk, o visionário por trás de empresas como Tesla e SpaceX, surgiu no cenário empresarial aos 28 anos, quando vendeu sua primeira empresa, Zip2, por vários milhões de dólares em 1999. Essa venda não apenas garantiu um lugar na lista de milionários, mas também marcou o início de uma carreira que redefiniria indústrias inteiras.

Elon Musk fazendo jóia Elon Musk (Pool/Getty Images)

Por outro lado, Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, tornou-se milionário aos 23 anos de idade. Em 2006, a oferta pública inicial (IPO) do Facebook impulsionou seu patrimônio líquido e consolidou sua posição como um dos líderes empresariais mais proeminentes do mundo.

Mark Zuckerbergfala na Universidade de Georgetown (AP Foto/Nick Wass) AP (Nick Wass/AP)

No entanto, antes da era de Musk e Zuckerberg, havia Bill Gates, que aos 31 anos se tornou milionário em 1981, quando a Microsoft foi incorporada à lista de empresas públicas negociadas na bolsa. O filantropo, cofundador da empresa, é considerado um dos pioneiros da revolução da informática. Sua visão de colocar um computador em cada lar e em cada mesa impulsionou o crescimento exponencial da indústria de tecnologia da informação.