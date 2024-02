Dragon Ball Z: esta é a técnica especial de cada um dos personagens principais do anime

Todos os membros dos Guerreiros Z têm sua cota de importância nas aventuras de Dragon Ball Z. Além das diferenças de poder entre as raças humanas, namekuseí e saiyajins, todos contribuem na hora de enfrentar os vilões.

Cada um tem seu próprio método para derrotar um adversário. Nesta resenha, vamos detalhar quais são as técnicas especiais de guerreiros como Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo, Trunks do Futuro, Krilin, Ten Shin Han, Yamcha e até mesmo do pequeno Chaoz, ao longo dos quatro arcos de Dragon Ball.

Goku

Onda de energia que é disparada com as mãos. É uma das técnicas mais icônicas de Goku. Genkidama (Esfera do Dragão): Acumula a energia de seres vivos para formar uma esfera de grande poder.

Genkidama Foto: Toei (toei)

Vegeta

Final Flash: Um ataque de energia concentrada lançado com as mãos.

Vegeta em Namek

Piccolo

Makankosappo: Um raio de energia concentrada disparado a partir do dedo indicador.

Mayunia, ou Piccolo. Filho de Piccolo Dai Maku, da raça namekusei. Nasceu apenas de seu pai, foi derrotado por Gokú. Depois se transformou em mentor de Gohan, o filho de saiyajin. Foto: Toei

Gohan

Masenko: Um raio de energia lançado das mãos.

Gohan, filho de Gokú. Mostrou todo seu poder ao enfrentar e derrotar Cell. É estudioso e aplicado. Foto: Toei

Trunks do Futuro

Final Flash: Assim como Vegeta, Trunks pode utilizar essa poderosa técnica.

Trunks, filho de Bulma e Vegeta. Sua versão do futuro vem advertir Gokú e seus amigos o que acontecerá com os androides. Sua versão “atual” é mais frouxa e mais mimada. Foto: Toei

Krilin

Um disco de energia cortante lançado em direção ao oponente. Taiyuken: Cria uma intensa luz para ofuscar o oponente.

Krilin

Ten Shin Han

Kikohu: Ataque concentrado que consome muita energia.

Ten Shin Han foi um dos principais rivais de Gokú, para depois transformar-se em seu amigo. É bastante disciplinado. Vive com Chaos, seu melhor amigo. Foto: Toei

Yamcha

Punho da Presa do Lobo: Ataques rápidos de socos e chutes.

Yamcha e Goku Dragon Ball

Chaoz

Dodonpa: Disparo de energia lançado das mãos