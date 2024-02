“Cicatrizes infernais”: incêndios de Valparaíso no Chile são catalogados como o próprio inferno pela Nasa

O Observatório da Terra da NASA (NASA Earth Observatory) apresentou um relatório com imagens de satélite que mostra antes e depois da área afetada por incêndios florestais na região de Valparaíso, no Chile. A NASA foi direta, o relatório é chamado de “Cicatrizes infernais de Valparaíso”, referindo-se diretamente à situação vivida como um inferno.

"O que se acredita ser o surto de incêndio florestal mais mortal registrado no Chile queimou partes das cidades de Viña del Mar e Quilpué, na região de Valparaíso do país, em fevereiro de 2024", afirmou a agência espacial dos EUA.

A NASA compara duas imagens: a primeira, capturada pelo satélite Operational Land Imager-2 (OLI) no Landsat 8, mostra a paisagem antes dos desastres ocorrerem e foi capturada em 2 de fevereiro de 2024.

NASA

E, por outro lado, a segunda imagem foi capturada pelo OLI (Operational Land Imager) no Landsat 9 e mostra a mesma área carbonizada após o incêndio. O material foi registrado em 5 de fevereiro de 2024.

NASA

"Através desta combinação de observações de ondas curtas infravermelhas, infravermelhas próximas e visíveis (bandas 6-5-3), as terras com florestas, arbustos ou pastagens não queimadas aparecem verdes. As áreas urbanizadas aparecem rosadas ou cinzentas; as áreas urbanizadas que foram queimadas são mais escuras do que as partes não afetadas das cidades", explicou a entidade.

É importante destacar que, de acordo com a NASA, incêndios semelhantes foram causados pelo vento e devastaram partes do Colorado em 2021 e Maui em agosto de 2023. Uma combinação de fatores da mudança climática.