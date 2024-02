As Apple Vision Pro passam da fascinação para o enjoo e os usuários começam a devolvê-las

Nem tudo o que reluz é ouro. Disseram os usuários de plataformas como Twitter, Reddit e Threads depois de usar os novos óculos de realidade aumentada: As Apple Vision Pro.

O seu lançamento ainda é recente, um marco que gerou todo tipo de expectativas entre as pessoas e ainda mais nos fãs de tecnologia. Mas aparentemente não conseguiu cumprir o que prometia.

Experiência a muito curto prazo

A premissa da realidade mista, uma imersão até então sem precedentes no mundo digital, soava bastante atraente, especialmente pensando em seu design e funcionalidade.

No entanto, a primeira reclamação que começou a aparecer nas redes sociais era que o dispositivo não justificou seu alto custo nem os incômodos físicos que está causando.

Mas esse não seria o único problema. Os usuários também têm reclamado do peso do dispositivo, que se torna desconfortável após períodos prolongados de uso.

Relatórios de tonturas e fadiga visual também surgiram entre os primeiros a usá-los, com figuras como Parker Otolani do The Verge destacando o desconforto físico como um fator decisivo para sua devolução.

Além disso, o alto preço de 3.500 dólares está levando os usuários a reconsiderarem seu valor a longo prazo, especialmente sabendo que se trata da primeira geração do aparelho.

Limitações na funcionalidade multitarefa e na compatibilidade de arquivos ou a percepção de que os aplicativos flutuantes não oferecem vantagens significativas sobre as experiências tradicionais são outras reclamações destacadas na web.

E por último, mas não menos importante, está a sensação de isolamento que esses óculos da Apple geram, um marco na história mundial e que poderia mudar para sempre nossa forma de nos relacionarmos.

No entanto, apesar das devoluções, ainda existem usuários que reconhecem o potencial do Apple Vision Pro e antecipam que as próximas versões serão muito melhores.

Eu amo meu Apple Vision Pro! pic.twitter.com/7Wbx5y1ZZT — austen (@austenreeder) 16 de fevereiro de 2024

Seja como for, se você tiver um par de Apple Vision Pro e estiver pensando em devolvê-los, você deve fazê-lo rapidamente: a Apple possui uma política de devolução de apenas 14 dias.