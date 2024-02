A Terra pode enfrentar um período glacial se sofrer um impacto de um asteróide

As mudanças climáticas fazem parte da extensa história da Terra. Nos mais de 4,5 bilhões de anos de existência, nosso planeta passou por estágios em que era uma bola gigante de gelo e em ocasiões fomos um orbe de fogo intenso no qual não era possível viver.

Felizmente estamos em uma fase em que as temperaturas, embora estejam aumentando devido ao aquecimento global, ainda são amigáveis para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

Esse par de eventos extremos pelos quais a Terra passou resultou em extinções em massa de espécies que nunca mais voltaram a aparecer na superfície.

Poderia acontecer que passássemos novamente por uma intensa onda glacial? Sim, e infelizmente não poderíamos fazer nada para impedi-la, de acordo com o que é explicado em um estudo científico publicado na revista Science Advances, de acordo com a National Geographic.

Uma era do gelo poderia ocorrer se um asteroide, com efeito cataclísmico, colidir com o planeta. O estudo diz que esse possível evento transformaria a Terra em uma enorme bola de neve.

Os especialistas no assunto afirmam que quando um asteroide colide com a nossa superfície, uma enorme quantidade de material rochoso é liberada, podendo se transformar em aerossóis que refletem a luz da nossa estrela maciça na estratosfera.

Isso significa que a luz da nossa estrela central não penetraria o suficiente para aquecer o interior da atmosfera até os níveis agradáveis que o planeta desfruta atualmente.

As eras do gelo na Terra e os possíveis motivos que explicam por que ocorreram

Nosso mundo passou, pelo menos, por cinco eras glaciais ao longo de sua história. Essas etapas, também conhecidas como glaciações, foram períodos em que a temperatura global diminuiu significativamente, o que levou à expansão de geleiras e calotas polares.

As causas das eras glaciais são complexas e ainda não são completamente compreendidas. No entanto, alguns dos fatores que se acredita contribuírem para as glaciações incluem: