A OpenAI dá memória ao ChatGPT: agora ele se lembrará de todas as conversas que você tiver com a inteligência artificial

É possível que o caminho para a humanização da inteligência artificial já tenha sido iniciado. A OpenAI concedeu ao ChatGPT a única característica que faltava para estabelecer uma conexão mais forte com as pessoas: uma memória.

De acordo com o que a empresa de Sam Altman informa, agora o ChatGPT vai lembrar todas as conversas que você tiver com o seu sistema. O objetivo é melhorar o desempenho daqueles que utilizam esse mecanismo de inteligência artificial para seus trabalhos, escola, universidade ou vida cotidiana.

Antes, quando você perguntava ao ChatGPT se ele se lembrava do que tinham ‘conversado’ nos dias anteriores, o próprio sistema da OpenAI respondia que não.

A memória do ChatGPT funciona de duas maneiras:

1. Manual: Você pode pedir ao ChatGPT para lembrar algo específico, como seu nome, sua cidade natal ou suas preferências. Isso pode ser útil para ter conversas mais personalizadas e fluídas.

2. Automática: O ChatGPT também pode aprender e lembrar detalhes automaticamente à medida que você o utiliza. Por exemplo, se você mencionar que gosta de pizza, é possível que o ChatGPT lhe recomende uma pizzaria na sua próxima conversa.

A função de memória do ChatGPT tem sido elogiada por alguns usuários por tornar as conversas mais naturais e envolventes. No entanto, também há algumas preocupações sobre privacidade e o potencial de viés na memória do ChatGPT.