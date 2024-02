A aterrorizante profecia de Nostradamus para 2024

Ao longo da história, as profecias sobre o fim do mundo se multiplicaram, mas não se cumpriram. Profetas, cientistas, viajantes do tempo, líderes espirituais e até mesmo a Inteligência Artificial arriscaram dar uma data para o juízo final.

Nesse contexto, um dos videntes do apocalipse mais conhecidos foi Nostradamus, um boticário francês que viveu entre 1503 e 1566, e que até hoje é lembrado por suas visões do futuro.

Nostradamus e sua visão do futuro

Nascido sob o nome de Michel de Notre-Dame, mas conhecido popularmente como Nostradamus, ele publicou em 1555 seu texto chamado ‘As Profecias’, um compêndio de 900 páginas que compilava suas visões sobre o futuro e o que aconteceria.

O curioso é que acertou em mais de uma previsão, como a ascensão de Hitler ou o 11 de setembro, por isso suas profecias têm sido objeto de análise e debate ao longo da história.

Nostradamus e 'As Profecias'

E agora, uma previsão para 2024 chama nossa atenção: A possibilidade de um devastador terremoto na Califórnia, Estados Unidos.

Especificamente, interpretações das quadras de Nostradamus sugerem que o "Sol vinte de Touro", que corresponderia ao dia 20 de maio, poderia ser a data em que um cataclismo afetará a Califórnia, incluindo áreas como Los Angeles ou Hollywood.

O que dizem os especialistas

Embora os especialistas em sismologia enfatizem a impossibilidade de prever um terremoto com tanta precisão, eles reconhecem a importância de estar preparados para a possibilidade de que isso ocorra.

Mas há um ponto no planeta que gera preocupação na comunidade científica: a Falha de San Andreas.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a Califórnia poderia ser o local onde ocorrerá o temido ‘The Big One’, um terremoto massivo e esperado, com uma magnitude superior a 8, originado nesta zona de alta tensão tectônica.

É por isso que o sul da Falha de San Andreas é especialmente estudado pelos especialistas. Seu histórico sísmico é outro ponto-chave: já se passaram mais de 300 anos desde o último grande terremoto, então um cataclismo pode estar cada vez mais próximo de acontecer.

No entanto, embora não possamos prever e ninguém queira um terremoto da magnitude prevista por Nostradamus, continuaremos atentos, esperando que desta vez o vidente esteja errado.