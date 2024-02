Uma maravilha visual da natureza: fotógrafo captura a Lua cheia através dos “Olhos de Deus”

A Lua cheia se transforma no farol noturno que ilumina qualquer canto escuro do nosso planeta. Fotógrafos ao redor do mundo se engajam em uma intensa caçada para capturar o satélite natural da maneira mais original possível.

Isso foi o que um artista da câmera fez com uma imagem publicada pelo site Computer Hoy. O fotógrafo capturou a Lua cheia passando por um dos "Olhos de Deus", a caverna Prohodna, localizada na região de Iskar, perto da vila de Karlukovo, na Bulgária.

Esta caverna tem a particularidade de ter duas aberturas no teto, graças às formações da Terra em suas primeiras fases de crescimento. Vista do seu interior parece um par de olhos olhando para o firmamento.

O site mencionado explica que é a maior caverna da Bulgária. Tem uma entrada e uma saída, elementos pelos quais recebe a classificação de passagem. Mede 2,62 metros de comprimento e é uma atração maravilhosa para turistas e fotógrafos, como aquele que capturou esta imagem grandiosa da Lua cheia.

Lua nos Olhos de Deus Fotografia

Aqueles que se posicionarem no interior e olharem para cima terão uma extensão de 45 metros de rochas com milhões de anos de idade. É a história viva do nosso planeta, em suas primeiras etapas de formação.