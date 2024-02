REVISÃO | Mario VS. Donkey Kong: entretenimento garantido com este remake que não esperávamos e nos surpreendeu

Nintendo - Mario VS Donkey Kong - FayerWayer

Mario VS. Donkey Kong era um daqueles jogos que viviam em nossa memória. Lembranças felizes de um jogo dinâmico para GameBoy Advance que nos proporcionou várias horas de entretenimento no memorável portátil. Eu pessoalmente joguei em um Advance SP. Mas além da nostalgia que este remake inesperado pode gerar, estamos aqui para entregar nossa visão em detalhes após a análise de Mario VS. Donkey Kong, agora para Nintendo Switch.

Por enquanto, você pode jogar uma demo e a partir de 16 de fevereiro o jogo estará disponível para todos. Obrigado Nintendo por nos permitir experimentar este incrível título antes do lançamento. Vamos começar!

Não importa se você jogou antes ou não

Este remake convida não só aqueles que jogaram a versão de Advance, mas sim a todos, a mergulhar em uma história leve mas dinâmica de Mario. Mais uma vez ele divide protagonismo com Donkey Kong. A história nos conta que DK ficou apaixonado por alguns brinquedos de Mario e decide roubá-los todos.

A partir desse assalto à loja de brinquedos, a missão de Mario será recuperar esses pequenos bonecos de Mario. Na versão antiga, era uma aventura para um único jogador, agora você tem multiplayer e a ajuda do Toad. Curiosidade: os Toad eram os que fabricavam os Marios na loja de brinquedos.

A dinâmica geral do jogo

O conceito do videogame é bastante completo. Você avança em plataformas, mas deve resolver quebra-cabeças e enigmas para encontrar as chaves, os presentes e os adoráveis mini Marios. Coordenação e trabalho em equipe serão os conceitos-chave desta aventura.

E você terá muito mais para jogar: na versão de GBA, há 6 mundos base, mais 6 que fazem parte do pós-jogo e 12 níveis "para especialistas". Agora, foram adicionados 2 mundos base, mais 2 na parte extra e 4 cenários para especialistas. Este é um jogo que, sem dúvida, poderia ser expandido, e é bom que tenham feito isso.

Organizando um pouco as coisas, em resumo: Cada mundo tem 9 níveis. São 6 níveis normais, um em que é preciso levar os brinquedos para uma caixa, outro para obter vidas extras e a batalha contra o chefe. Isso totaliza 156 níveis. O que é bastante.

Cuidado, os níveis têm "duas partes". A que nos referimos? Na primeira parte, é preciso conseguir uma chave para abrir a porta que leva à próxima, mas no caminho podemos obter 3 presentes que servem para completar o jogo 100% (vermelho, azul e amarelo).

Na segunda parte das fases, devemos atravessar o cenário e resgatar o Mini Mario sequestrado. Obviamente, haverá desafios de pulos, inimigos e muito mais. Interruptores, inimigos que se transformam em cubos, uma infinidade de "desafios do Mario" que vão te encher de adrenalina e diversão.

Há também "novas funcionalidades" como flores que lançam rajadas de ar para voar ou desafios congelando fantasmas. Coisas que são adicionadas ao jogo sem que ele perca sua magia original.

Um jogo que não te prende

Você pode desfrutar de partidas longas ou curtas. Isso é algo que nem todos os jogos oferecem. As fases são curtas, mas desafiadoras, então é fácil decidir se você joga apenas uma fase por dia ou um mundo por dia (ou mais). Tudo se torna dinâmico e divertido.

Você pode jogar individualmente ou acompanhado, embora em dupla seja mais fácil. Mas em ambos os casos, a coordenação é fundamental, como por exemplo nos níveis em que é preciso levar os Mini Marios: o desafio é que os brinquedos se movem automaticamente na direção em que vamos, e você tem que coordená-los. Nesse tipo de fase, para completar 100% do nível, é necessário também coletar as 3 letras que formam a palavra TOY.

E o desafio do chefe? Curto e pouco desafiador. Todos são muito parecidos. DK joga objetos, você os acerta, fim. Já era assim antes, fica monótono, mas era esperado. Talvez pudessem ter adicionado alguma animação ou algo que desse um sabor extra. Mas mesmo assim, a melhoria gráfica do jogo já fez bastante.

Modos: os novos desafios

Como já te dissemos, além de novos níveis e a possibilidade de multiplayer, há mais coisinhas que foram adicionadas neste remake: como a possibilidade de um modo mais difícil. O modo "clássico" é da mesma forma como se jogava o Mario vs. Donkey Kong do GameBoy Advance. Sem novidade.

Mas o segundo é uma variante desafiadora: temos o tempo limitado, ao morrer é preciso reiniciar e nos dão 6 oportunidades ou "colchões" que são representados por bolhas. Quando morremos, a bolha nos leva de volta ao início ou até um ponto de verificação e podemos continuar com os presentes que pegamos anteriormente. Um pouco mais de dificuldade e desafio.

E bem, também tem o Time Attack: como te dissemos um tempo atrás, é um modo com um cronômetro apertado.

Mario é muito flexível: domine-o completamente!

Aqui não se trata apenas de avançar e pular. Temos um Mario muito dinâmico. Por exemplo, podemos fazer o encanador andar de mãos para que seus pés o protejam de objetos que caem do céu. Além disso, essa posição lhe dá acesso a um salto mais poderoso: se dermos um salto estando assim, será mais forte e se pressionarmos A, ainda melhor.

Assim você poderá chegar mais alto e a plataformas distantes. Dica extra, se fizer isso estando em cima do seu parceiro, ainda melhor.

Nossas conclusões

Mario VS. Donkey Kong torna-se extremamente fácil no início, você pode pensar que é um jogo chato, mas não é. Tenha paciência, os níveis vão avançando e aumentando sua dificuldade de uma maneira muito boa. Se você jogar no modo 2 jogadores, fica mais fácil, tornando-se um jogo ideal para jogar ao lado de um jogador inexperiente (irmão mais novo, filho, sobrinho).

A facilidade e a curta duração de seus níveis também o tornam um jogo ideal para trajetos curtos, como viagens de ônibus ou metrô na sua cidade. Se você jogou o anterior, vai amar tudo o que fizeram com as melhorias gráficas e a trilha sonora: é um remake que certamente foi feito com carinho.

É um videogame que vale a pena adicionar à sua coleção do Nintendo Switch, devido à sua dinâmica, tempo de entretenimento oferecido e à falta de jogos multiplayer interessantes disponíveis. Nossa crítica se concentra principalmente nas lutas contra o chefe Donkey Kong: elas deveriam ter sido mais difíceis e poderiam ter adicionado mecânicas extras ou animações para que se sentissem ainda mais como "o final de um mundo", mas ficaram muito leves.

Apesar disso, é um jogo que recomendamos fortemente e que lhe proporcionará muita diversão. A avaliação do FayerWayer para este título é de 8/10.