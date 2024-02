PUMA Palermo: três motivos pelos quais este tênis será tendência em 2024

No mundo dos tênis, a PUMA marcou gerações e muitos de seus modelos se tornaram ícones. Tênis que transcendem gerações. Uma lenda das arquibancadas ressurge e chega às nossas mãos: As Palermo.

Este modelo estreou no início dos anos 80 e rapidamente se tornou um item essencial nas arquibancadas dos estádios de futebol britânicos. Agora, a PUMA trouxe-os de volta para os fãs. Assim como o modelo original, as Palermo são completas com sua característica etiqueta no exterior, uma ponteira em forma de T e, é claro, a clássica sola de borracha.

PUMA - PALERMO Moda 2024

Palermo em detalhe

Estão de volta e combinam perfeitamente com o guarda-roupa da moda. Além disso, esta versão apresenta uma base de camurça e uma faixa de couro com o logotipo PUMA metalizado. Em detalhes, o tênis possui um exterior de couro, também tem uma língua de camurça com etiqueta da marca PUMA em relevo e reforço de malha.

PUMA - PALERMO Tênis que era tendência dos torcedores, volta às arquibancadas

Sintético, palmilha sintética, completadas com uma sola e entressola de borracha. O modelo que revisamos vem em uma cor menta com rosa, mas está disponível em outras combinações confortáveis e equilibradas. O conforto ao caminhar neste modelo é perceptível e você pode combiná-lo tanto com jeans quanto com calças largas de tecido. Eles darão um ar esportivo, mais moderno e até formal, dependendo de como você os combina. Eles estão disponíveis em lojas e no site oficial da PUMA.

PUMA - PALERMO Borracha

Três motivos para ser tendência

O primeiro motivo é que a versão que revisamos (com o tom menta e rosa) combina perfeitamente com a "cor do ano" da Pantone (Peach Fuzz), que é um tom de pêssego claro. O segundo motivo que a torna uma tendência é que, devido ao seu design, é um tênis que pode ser combinado com roupas formais.

PUMA - PALERMO Destaque para a borracha

E o terceiro, e não menos importante motivo, é que nos últimos anos, todos os tênis que retornaram dos anos 80 e 90 foram um sucesso. Portanto, fica evidente que trazer de volta os Palermo é um grande acerto.