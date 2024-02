Pequeno robô operado remotamente completa a primeira cirurgia no espaço

SpaceMIRA, um diminuto robô cirúrgico na Estação Espacial Internacional (ISS), realizou com sucesso sua primeira demonstração de cirurgia em gravidade zero, marcando um marco no desenvolvimento da tecnologia médica no espaço.

Desenvolvido pela startup Virtual Incision, o SpaceMIRA realizou várias operações em tecido simulado no laboratório em órbita, enquanto era controlado remotamente por cirurgiões de Lincoln, Nebraska, a aproximadamente 400 quilômetros de distância.

O objetivo desta tecnologia vai além das missões espaciais; também tem implicações para a assistência médica em áreas remotas da Terra. Com o aumento da exploração espacial de longa duração, como as viagens a Marte que poderiam durar anos, espera-se que a necessidade de assistência médica no espaço aumente.

O SpaceMIRA, que pesa apenas 0,9 quilogramas, foi projetado para ser compacto e leve, tornando-o adequado para viagens espaciais. Ele utiliza dois braços para imitar os movimentos de um cirurgião humano: um para agarrar e outro para cortar.

Apesar dos desafios, como a latência na comunicação entre a Terra e o espaço, os cirurgiões conseguiram completar as tarefas com sucesso durante a demonstração. Isso sugere que a telecirurgia no espaço é viável e poderia ser crucial para lidar com emergências médicas durante missões espaciais prolongadas.

Além disso, as descobertas da SpaceMIRA também poderiam ampliar as opções cirúrgicas na Terra, especialmente em áreas rurais ou regiões de difícil acesso a especialistas médicos. A capacidade de realizar telecirurgias como esta poderia levar a experiência de especialistas a lugares onde o atendimento médico é limitado.

SpaceMIRA representa um avanço significativo na integração da tecnologia robótica no espaço e na melhoria do acesso aos cuidados médicos tanto na Terra como no espaço. Seu sucesso na ISS marca um passo importante em direção a futuras aplicações médicas em ambientes extraterrestres e terrestres.