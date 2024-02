O iPhone 16 Pro teria vazado suas especificações e finalmente teria a bateria de um Android

A Apple começa a sofrer supostos vazamentos e relatórios sobre seu próximo smartphone para o ano, em sua variante mais robusta. Neste caso de 2024, seria o iPhone 16 Pro.

O interessante desses novos relatórios é que os rapazes de Cupertino estariam integrando algumas funções que já desfrutam de popularidade na concorrência há algum tempo. Como o uso de Inteligência Artificial (recentemente lançado pela Samsung com o Galaxy AI) e bateria de vida prolongada.

Imagem: Android Police | Galaxy AI da Samsung

Aqueles que fazem parte da comunidade Android há alguns anos tiveram a oportunidade de desfrutar de modelos de smartphones com alta autonomia e carregamento extremamente rápido, deixando para trás a preocupação mais comum desses dispositivos: o medo de ficarem sem bateria.

Hoje em dia, com uma frequência de uso média ao longo da nossa rotina, um smartphone Android é perfeitamente capaz de durar até 36 ou 48 horas sem precisar ser conectado a um carregador. Além disso, eles já são capazes de carregar a bateria completamente em menos de uma hora, cerca de 45 minutos.

Para a comunidade que ainda se mantém firme usando os telefones da Apple, isso soa como algo inconcebível às vezes. Mas isso está prestes a mudar.

As especificações do iPhone 16 vazaram: muita bateria e integração de Inteligência Artificial

Faltando meses para o lançamento oficial do iPhone 16, novos vazamentos, surgidos da Coreia no Naver, cortesia do informante yeux1122, revelam detalhes empolgantes sobre o iPhone 16 Pro em todas as suas versões que supostamente serão lançadas no mercado.

Embora a data do evento da Apple ainda não tenha sido confirmada, aponta-se para que ocorra em setembro de 2024. Esses vazamentos nos oferecem uma ideia mais clara do que podemos esperar. Os rumores indicam a integração de recursos exclusivos de IA para os modelos Pro.

Infelizmente, no relatório não especificam detalhes ou se serão exclusivas do iPhone 16 Pro Max, mas é provável que a Apple as inclua em ambos os modelos, a menos que estejam relacionadas à câmera com zoom do Pro Max.

Imagem conceitual do iPhone 16 - 9to5mac | Apple

Quanto à bateria, o iPhone 16 Pro Max se destaca como o campeão da linha. Espera-se que tenha uma capacidade maior e uma eficiência energética substancialmente aprimorada, o que lhe proporcionaria a melhor duração de bateria já vista em um iPhone.

Em geral, a filtragem afirma que esses modelos de alta performance teriam essas características:

Estrutura de titânio aprimorada: para maior resistência e durabilidade.

Botão de captura: um novo botão para facilitar a captura de fotos e vídeos, como no Android.

Câmara ultra grande angular de 48 MP mais um super periscópio no iPhone 16 Pro Max com um zoom ainda mais poderoso: uma melhoria significativa na qualidade das fotos e vídeos com um design semelhante ao do iPhone X.

Chip A18 Pro: o mais recente e poderoso chip da Apple para um desempenho excepcional.

Teleobjetiva de 5x: ideal para capturar imagens com zoom de alta qualidade.

8 GB de RAM e até 2 TB de armazenamento.

É importante ter em mente que essas são apenas vazamentos e não podem ser confirmados no momento. No entanto, as informações coincidem com rumores anteriores e é provável que sejam confirmadas nos próximos meses.