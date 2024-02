Moto Razr 50 Ultra: isso é tudo o que sabemos sobre o próximo dobrável da Motorola

Parece que o Moto Razr 50 Ultra está cada vez mais perto e os rumores e relatórios começam a se acumular em torno do seu iminente lançamento pela Motorola.

Começamos este 2024 com uma onda de rumores e até mesmo alguns renders do dispositivo, conhecido em outros mercados preliminarmente como Moto Razr Plus 2024.

Motorola Dobrável

A partir daí, a incerteza sobre como seria o telefone já começava, e agora, com as últimas informações disponíveis, a preocupação sobre exatamente qual será o equilíbrio entre as novidades e os novos elementos está crescendo.

Então, decidimos organizar esta breve recapitulação com tudo o que sabemos sobre o Motor Razr 50 Ultra, com base em seus antecedentes e no que parece mais viável em relação ao dispositivo.

Tudo o que sabemos sobre o Motorola Moto Razr 40 Ultra

O Motorola Razr 40 Ultra consolidou-se como um dos melhores smartphones dobráveis de 2023, com um desempenho excepcional e uma notável versatilidade para o seu segmento. Depois de anos sem se destacar, a Motorola se tornou uma empresa de certa relevância neste setor flexível.

Agora, a empresa se prepara para o seu sucessor, o Razr 50 Ultra, que, de acordo com os vazamentos, parece ser mais uma atualização menor do que uma revolução. Tudo remonta a esse relatório da MSPowerUser, onde foram vazadas informaçoes do que seria o smartphone:

Embora a Motorola não tenha confirmado a data de lançamento, é provável que o Razr 50 Ultra chegue entre junho ou julho de 2024, seguindo a tendência de seus antecessores. Quanto ao preço, não há informações oficiais, mas podemos usar como referência o Razr 40 Ultra, que custava USD $999, então podemos especular que teria um preço semelhante.

O fator de maior preocupação tem sido o design, que, julgando pela imagem acima, permanece quase idêntico ao Razr 40 Ultra, com um formato semelhante ao Samsung Galaxy Z Flip. Mas também se fala que poderia ter uma tela OLED de 6,9 polegadas com uma taxa de atualização de 144 Hz, juntamente com um painel externo de 3,6 polegadas.

Em teoria, para este modelo teríamos um chipset Qualcomm Snapdragon da série 8 Gen 2 ou 8 Gen 3, o que garante um melhor desempenho. Mas o ponto urgente a ser aprimorado é, sem dúvida, suas câmeras, que foram, de longe, o elemento com maior oportunidade de melhoria na geração anterior.