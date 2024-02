G-Shock GA-B2100BNR-1A: revisamos o novo em relógios clássicos e resistentes

A G-Shock tem demonstrado ao longo de sua história que a resistência é uma parte fundamental do selo de qualidade de seus relógios. A tecnologia também faz parte das funções de seus relógios, sem deixar de lado o selo tradicional que os caracteriza. Nesta oportunidade, revisamos o modelo GA-B2100BNR-1A.

Se você gosta de tons escuros, este modelo é para você. Com uma elegante combinação de preto e vermelho, nos lembra as cores do império galáctico de Darth Vader em Star Wars. Este é o modelo Ignite Red da icônica linha G-Shock, que incorpora a resistência inabalável da marca com seu preto e vermelho vibrantes.

G-Shock Resitência

Design e características principais

Nessa linha, eles impregnaram alguns de seus modelos emblemáticos - o GA-B2100 octogonal com Bluetooth e energia solar, o GAS-100 de tamanho grande alimentado por energia solar, os GA-100, GA-2200 e GA-700 com caixa exclusiva de tamanho grande - com a força e paixão das cores da marca G-Shock em preto e vermelho. Os detalhes em vermelho intenso e flamejante contra a cor preta escura chamativa dão a esses relógios, e ao pulso que os usa, um toque de confiança e estilo.

Este relógio é resistente a impactos e possui uma estrutura Carbon Core Guard, que o torna ultra resistente. Além disso, é à prova d'água. Possui resistência à água até uma profundidade de 20 bares. Bateria? Relaxe: possui tecnologia Tough Solar (alimentado por energia solar).

G-Shock Energia Solar

Conectividade e outros detalhes

É importante destacar que você pode conectá-lo ao seu telefone com o Mobile Link (conexão sem fio via Bluetooth®). Através desta conexão, você terá acesso a funções como: Ajuste automático de hora, Ajuste fácil do relógio, Hora mundial de aproximadamente 300 cidades, Hora e local, Lembrete, Localizador de telefone e muito mais.

Com uma capa de vidro de cristal mineral e pulseiras que podem ser trocadas em tamanhos de 145 a 215 mm, este relógio pode se tornar muito personalizável, mas além disso, é também um relógio MUITO completo em sua categoria.

G-Shock Relógio

Deixamos uma tabela com as principais funções

Hora mundial Hora mundial 38 fusos horários (38 cidades + UTC), exibição dos códigos das cidades, exibição dos nomes das cidades, ativação/desativação do horário de verão, mudança automática do horário de verão (DST) e mudança de cidade local/hora mundial

Hora mundial 38 fusos horários (38 cidades + UTC), exibição dos códigos das cidades, exibição dos nomes das cidades, ativação/desativação do horário de verão, mudança automática do horário de verão (DST) e mudança de cidade local/hora mundial Cronômetro Cronômetro de 1/100 segundos Capacidade de medição: 00′00″00~59′59″99 (nos primeiros 60 minutos) 1:00′00~23:59′59 (após 60 minutos) Unidade de medição: 1/100 segundos (nos primeiros 60 minutos) 1 segundo (após 60 minutos) Modos de medição: Tempo decorrido e tempo de volta/fracionado

Cronômetro de 1/100 segundos Capacidade de medição: 00′00″00~59′59″99 (nos primeiros 60 minutos) 1:00′00~23:59′59 (após 60 minutos) Unidade de medição: 1/100 segundos (nos primeiros 60 minutos) 1 segundo (após 60 minutos) Modos de medição: Tempo decorrido e tempo de volta/fracionado Cronômetro Cronômetro de contagem regressiva Unidade de medida: 1 segundo Intervalo de contagem regressiva: 60 minutos Faixa de ajuste do tempo de início da contagem regressiva: Entre 1 segundo e 60 minutos (incrementos de 1 segundo e 1 minuto)

Cronômetro de contagem regressiva Unidade de medida: 1 segundo Intervalo de contagem regressiva: 60 minutos Faixa de ajuste do tempo de início da contagem regressiva: Entre 1 segundo e 60 minutos (incrementos de 1 segundo e 1 minuto) Alarme / sinal de hora 5 alarmes diários Sinal de hora

5 alarmes diários Sinal de hora Iluminação Luz LED dupla Luz LED para a esfera (superiluminador, duração da iluminação selecionável (1,5 ou 3 segundos) e luminosidade) Luz LED para a tela digital (superiluminador, duração da iluminação selecionável (1,5 ou 3 segundos) e luminosidade)

Luz LED dupla Luz LED para a esfera (superiluminador, duração da iluminação selecionável (1,5 ou 3 segundos) e luminosidade) Luz LED para a tela digital (superiluminador, duração da iluminação selecionável (1,5 ou 3 segundos) e luminosidade) Cor LED: branco

LED: branco Calendário Calendário automático completo (até o ano 2099)

Calendário automático completo (até o ano 2099) Função de silêncio Ativação ou desativação do tom de pressionar o botão

Ativação ou desativação do tom de pressionar o botão Função de economia de energia Economia de energia (a tela fica em branco para economizar energia quando o relógio é deixado no escuro)

Economia de energia (a tela fica em branco para economizar energia quando o relógio é deixado no escuro) Visualização / alerta da bateria Indicador de nível de bateria

Indicador de nível de bateria Tempo de execução Tempo de funcionamento aproximado da bateria: 7 meses com bateria recarregável (período de funcionamento com uso normal sem exposição à luz após a carga) 18 meses com bateria recarregável (período de funcionamento quando armazenada em total escuridão com a função de economia de energia ativada após carga completa)

Tempo de funcionamento aproximado da bateria: 7 meses com bateria recarregável (período de funcionamento com uso normal sem exposição à luz após a carga) 18 meses com bateria recarregável (período de funcionamento quando armazenada em total escuridão com a função de economia de energia ativada após carga completa) Precisão Precisão: ±15 segundos por mês (sem função Mobile Link)

Precisão: ±15 segundos por mês (sem função Mobile Link) Outras opções Função de mudança de ponteiro (os ponteiros se movem para que a visualização do conteúdo da tela digital fique desobstruída). Formato de 12 e 24 horas Mudança de exibição de data/mês Tela de dia (dias da semana selecionáveis em seis idiomas) Indicação de hora normal: Analógica: 2 ponteiros (hora e minutos (o ponteiro se move a cada 20 segundos)), 1 esfera (nível de carga e modo) Digital: hora, minutos, segundos, p.m., mês, data e dia.