Dragon Ball Super anuncia a luta mais esperada: Gohan vs Goku

Faltam apenas 6 dias para o lançamento do mangá de Dragon Ball Super episódio #102. E como é costume nos dias anteriores ao lançamento, vazaram os esboços do que acontecerá nessas novas aventuras.

Esses esboços, sempre em forma de rascunhos, costumam passar despercebidos. No entanto, desta vez eles têm um elemento especial: anunciam de forma realmente brutal uma batalha que estamos esperando há anos: Goku vs. Gohan.

Pai contra filho, para medir forças cara a cara, eles decidirão um dos debates mais intensos da comunidade de Dragon Ball, que sempre discute quem é o guerreiro mais forte de todo o mangá e anime.

Akira Toriyama, criador desta obra, diz que é Gohan. O mangaká japonês explica que a quantidade de poder que o jovem saiyajin híbrido tem dentro de si é incomparável com qualquer outra coisa que já vimos. Mas o fan service se atreve a desafiar as palavras do autor, porque o que eles querem é ver fatos que demonstrem o poder do guerreiro.

Agora parece que eles terão, no episódio #102 de Dragon Ball Super que será lançado em 20 de fevereiro; como de costume pelo Manga Plus. A batalha entre Gohan e Goku será com suas duas melhores transformações.

De acordo com as vinhetas publicadas por DBSuperHDMX (obrigado pela tradução), ambos irão se enfrentar no planeta do Deus da Destruição. Goku pergunta a Gohan se ele usará a transformação de Super Saiyajin 2 ou se já alcançou o Super Saiyajin 3. Mas Gohan responde que usará o Beast, pois conseguiu controlá-lo graças a um treinamento dado por Piccolo.