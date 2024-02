‘Deadpool & Wolverine’ supera ‘Spider-Man’: quebra recorde com estreia de trailer

Sem dúvida, um dos momentos de destaque do Super Bowl 2024 foi a estreia mundial do teaser trailer de ‘Deadpool 3′, que veio com uma surpresa inesperada: a mudança de nome do filme para ‘Deadpool & Wolverine’.

Como seria óbvio esperar, esse avanço acabou quebrando a internet em questão de minutos e, desde o seu lançamento, não tem feito nada além de crescer no número de visualizações.

Cena do trailer de Deadpool 3 Divulgação

E para ser honesto, é algo que ele merece muito bem. Pois, durante o curto tempo de sua duração, as pessoas por trás deste filme deram uma aula de originalidade e controle de ritmo que não tínhamos visto em anos com produtos relacionados ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Portanto, não deveríamos nos surpreender com a mais recente e inesperada conquista do mercenário tagarela: ele esmagou o Homem-Aranha, pelo menos em termos de comparação de suas realizações.

O recorde

De acordo com um comunicado oficial da Disney Plus, o novo trailer do filme ‘Deadpool & Wolverine’ causou um rebuliço na indústria cinematográfica e, especialmente, entre os fãs, quebrando o recorde de ‘Spider-Man: No Way Home’ como o trailer mais assistido de todos os tempos em apenas 24 horas.

Com 365 milhões de visualizações, este teaser do aguardado filme da Marvel superou a marca de 355 milhões que o aracnídeo tinha em seu primeiro dia de lançamento no YouTube. Os motivos para isso são muitos. Aqui está a prova contundente:

O trailer, apresentado durante o Super Bowl, nos mostra o irreverente Deadpool de Ryan Reynolds em plena forma, pronto para a ação ao lado do icônico e lendário Wolverine de Hugh Jackman.

O humor ácido característico de Wade Wilson não demora a chegar, com piscadelas e referências à Autoridade de Variância Temporal (TVA) da série Loki, mas levando tudo a um novo nível extremo de absurdo.

É verdade que o teaser tem grandes momentos, mas não podemos ter uma certeza clara sobre qual seria a trama do filme, sem que se saiba o que ele tem. Mas parece que a viagem no tempo seria um elemento chave na história.

Uma vez que a TVA recruta o Deadpool para uma missão crucial, mostrando-lhe imagens do Homem de Ferro e do Capitão América como referência de sua importância.

No entanto, o rapaz finalmente se une ao Wolverine para enfrentar um desafio que, a julgar pelas imagens, poderia envolver o Kang, o Conquistador, e um exército de variantes.

O filme representa a oportunidade perfeita para finalmente se livrar de toda essa questão do Kang que nunca foi a lugar algum.