Cientistas dizem que os humanos já inventaram as máquinas do tempo com a criação dos telescópios espaciais

Na vastidão infinita do cosmos, os telescópios espaciais se erguem como portais para o passado, permitindo-nos explorar os eventos cósmicos que moldaram nosso universo. Em teoria, esses instrumentos se tornam máquinas do tempo ao capturar a luz que viaja pelo espaço, proporcionando-nos visões de momentos distantes na história cósmica.

São janelas para o passado. A noção dos telescópios espaciais como máquinas do tempo se baseia em sua capacidade de observar objetos e fenômenos astronômicos a distâncias extraordinárias, o que significa que estamos vendo eventos que ocorreram no passado devido à velocidade finita da luz. Esses dispositivos, como o Telescópio Espacial Hubble e o Telescópio Espacial James Webb, desvendaram segredos cósmicos que permaneceram ocultos por milênios.

Em seus registros recentes, o Telescópio Espacial Hubble tem continuado a surpreender o mundo com imagens de alta resolução e descobertas significativas. Entre suas conquistas mais destacadas está a captura da primeira imagem nítida de um buraco negro na galáxia M87, fornecendo uma visão sem precedentes de um dos fenômenos mais enigmáticos do universo.

Além disso, o Hubble tem contribuído para a compreensão da expansão do universo ao medir a velocidade dessa expansão com maior precisão. Suas observações têm permitido aos astrônomos revisar e refinar as estimativas sobre a taxa de expansão, o que leva a uma melhor compreensão da evolução a longo prazo do nosso cosmos.

Imagem do Telescópio Espacial James Webb NASA

Telescópio Espacial James Webb

É sem dúvida o mais poderoso já construído e sua capacidade nos permitirá apreciar praticamente o início do Universo, as áreas mais próximas do Big Bang. Estas são algumas de suas descobertas: