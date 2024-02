A surpreendente evolução da potência do PlayStation: uma jornada desde os TFLOPs do PS1 até o PS5

O caminho da Sony com seus consoles de PlayStation, tem sido longo na história da indústria de videogames. Eles entraram em cena no final de 1994 (1995 em nosso continente) com o PS1 e desde então, com altos e baixos, não pararam de colher sucessos.

O poder de suas consoles, acompanhando o avanço das tecnologias do momento, tem mudado ao longo dos anos. A potência que a PS5 possui era algo impensável para aqueles que desfrutaram de Metal Gear ou FIFA 99 no primeiro aparelho lançado na segunda metade da década de 1990.

No total, são sete gerações de consoles da Sony. O poder de processamento experimentou um crescimento exponencial, permitindo aos desenvolvedores criar jogos com gráficos mais realistas, mundos maiores e experiências mais imersivas.

Mas como é medida a potência de um console? Uma das unidades de medida mais utilizadas é o TFLOP (TeraFLOPS), que equivale a um trilhão de operações de ponto flutuante por segundo.

Aqui está uma comparação da potência de cada modelo de PlayStation em TFLOPs, de acordo com a análise do Área Jugones:

PS1 (1994): 0,00019 TFLOPs

PS1 Nik, para Unsplash

PS2 (2000): 0,0062 TFLOPs

PS2 Foto: Sony

PS3 (2006): 218,7 TFLOPs

PS3 Foto: Sony

PS4 (2013): 1,84 TFLOPs

PS4 Foto: Sony

PS4 Pro (2016): 4,2 TFLOPs

PLAYSTATION (PLAYSTATION/Europa Press)

PS5 (2020): 10,3 TFLOPs

PlayStation 5 (PS5) SONY (Noelia Murillo/Europa Press)

Como podemos observar, a PS5 é aproximadamente 54.000 vezes mais poderosa que a PS1 em termos de TFLOPs.

No entanto, é importante ter em mente que a potência bruta não é o único fator que determina a qualidade de um console. Outros fatores como a arquitetura da CPU e GPU, a memória, o armazenamento e o software também são importantes.

Apesar disso, os TFLOPs nos dão uma ideia geral da capacidade de um console para executar jogos com maior complexidade. Alguns exemplos de como o poder das PlayStations permitiu aos desenvolvedores criar jogos mais impressionantes são:

PS3: Uncharted 2 e Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots foram possíveis graças à arquitetura Cell Broadband Engine do PS3.

The Last of Us Part II e Red Dead Redemption 2 foram possíveis graças ao poderoso CPU e GPU do PS4.

The Last of Us Part II e Red Dead Redemption 2 foram possíveis graças ao poderoso CPU e GPU do PS4. PS5: Ratchet & Clank: Rift Apart e Demon's Souls são exemplos do que é possível com o poder do PS5.

O futuro do PlayStation parece muito promissor. Com o poder do PS5 e as novas tecnologias como a realidade virtual e o streaming de jogos, podemos esperar jogos ainda mais impressionantes nos próximos anos.