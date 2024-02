Uma mega mudança está chegando ao WhatsApp com sua atualização em março

WhatsApp se prepara para sua maior mudança até agora. Não estamos nos referindo apenas às novas funções que em breve serão integradas à plataforma do Meta, como a programação automática de eventos ou a ativação de passkeys, mas também à interoperabilidade com outros aplicativos de mensagens.

A partir de março, os usuários poderão enviar e receber mensagens do WhatsApp para outras plataformas sem sair do aplicativo.

O que impulsiona essa mudança radical? Entra em vigor a nova Lei dos Mercados Digitais (DMA) da União Europeia, que obriga os 'gatekeepers' (as Big Tech com mais de 45 milhões de usuários na Europa) a adotarem medidas para melhorar seus serviços, incluindo a interoperabilidade.

Pela primeira vez, o WhatsApp permitirá que os usuários se comuniquem com pessoas em outras plataformas como o Telegram ou o Signal sem que elas tenham uma conta no aplicativo do Meta. Além disso, essa novidade manterá a criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade das conversas.

Como funcionará essa interoperabilidade? Espera-se que os aplicativos criptografem o conteúdo usando o protocolo do Signal e, em seguida, o compartilhem em arquivos XML.

O objetivo principal é oferecer interoperabilidade com terceiros e ao mesmo tempo preservar a privacidade e segurança dos usuários, de acordo com Dick Brouwer, diretor de engenharia do WhatsApp.

Inicialmente, a interoperabilidade se concentrará em mensagens de texto, voz, imagens, vídeos e arquivos, embora posteriormente sejam incluídas chamadas e chats em grupo. É importante destacar que essa interoperabilidade será opcional; os usuários poderão escolher se desejam ativá-la ou não.

Aqueles que optarem por experimentá-la verão as mensagens de outros aplicativos em uma seção especial chamada ‘chats de terceiros’ em sua caixa de entrada.