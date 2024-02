Puma e Cheetos lançam colaboração tão quente quanto os Flamin’ Hot

Quando duas marcas icônicas se unem, é uma explosão. Esse é o caso da Puma x Cheetos, que apresentaram sua nova linha de tênis esportivos.

Trata-se de uma coleção que une o gigante alemão com a estrela da NBA Scoot Henderson. E como não poderia deixar de ser, essa parceria reflete os gostos do jogador do Portland Trail Blazers pelos Flamin' Hot.

Os novos modelos Puma Hoops x Cheetos

A linha inclui os Puma Scoot Zeros, inicialmente lançados em um tom Georgia Peach em homenagem à infância de Henderson.

A mais recente adição, os Puma Hoops x Cheetos Scoot Zeros, inclui elementos distintivos como chamas ardentes em seu design, que nos lembra os Flamin' Hot de Cheetos, e uma estampa de leopardo de Chester, o emblema da marca, enfeitando o painel lateral.

Além disso, eles estão equipados com tecnologia avançada da Puma Hoops, incluindo a espuma Profoam EVA, uma fita de reforço para maior durabilidade e uma sola de alta resistência para melhorar a tração.

Puma x Cheetos Suede Classic e RS-X

Ao lado dos Scoot Zeros, a colaboração se estende aos Puma x Cheetos Suede Classic, com uma construção superior em camurça laranja e detalhes característicos dos Cheetos, como o logo na sola transparente e a estampa de leopardo ao longo da faixa Formstrip.

Também há um tênis PUMA RS-X e Classic Suede para acompanhar os Scoot Zeros como parte da coleção Cheetos. https://t.co/noFIqfPrkz pic.twitter.com/zzT90r5VJR — TONY MUI (@MrTonyMui) 5 de fevereiro de 2024

O terceiro modelo, os Puma RS-X, apresenta uma malha preta e sobreposições de couro creme, uma entressola que combina ambas as cores para conforto e leveza, e detalhes únicos que celebram o tema Flamin' Hot, incluindo uma faixa flamejante e o nome da linha na sola.

A coleção Puma x Cheetos estará disponível a partir de 16 de fevereiro na loja online da Puma, seu aplicativo e em vários pontos de venda em todo o mundo.

Os preços variam de acordo com o modelo e tamanho, com os Puma Hoops x Cheetos Scoot Zeros a US$ 110 para adultos e US$ 90 para crianças, os Suede Classic a US$ 90 e US$ 75, e os RS-X a US$ 120 e US$ 100.