Nami de One Piece aparece em uma versão hiper-realista feita pela inteligência artificial

Imagem: Kotaku | Nami é a personagem feminina mais bonita de One Piece

Nami de One Piece é uma das waifus mais bonitas de todo o anime. Sua coragem e personalidade na série lhe conferem um lugar de destaque entre os personagens femininos das obras que nos chegam do Extremo Oriente.

É por isso que vemos versões realmente bonitas feitas pela inteligência artificial. Como essa feita pelas pessoas do My Smart Arts, que cria uma versão fiel ao personagem do anime, mas de forma hiper-realista, como se estivesse em um live action.

Os mesmos responsáveis pela conta do Instagram mencionada, especialistas em ilustrar personagens de anime de forma hiper-realista, mencionam na postagem que para esta versão da Nami, eles usaram o treinamento de IA LoRA.

Para aqueles que não a conhecem, Nami é a navegadora dos Piratas do Chapéu de Palha, o grupo protagonista da história.

Nami é uma jovem de estatura média, com cabelos laranjas e olhos castanhos claros. Ela é uma mulher muito atraente e é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo de One Piece.

A série a apresenta como uma pessoa muito inteligente e astuta. Ela é uma grande navegadora e é capaz de ler mapas e navegar pelo oceano com facilidade.

Também é uma habilidosa ladra, e é capaz de roubar qualquer coisa sem que ninguém a perceba. Tem um forte senso de justiça e está determinada a ajudar os outros. É uma pessoa muito compassiva e está sempre disposta a ajudar os necessitados.

Nami One Piece por My Smart Arts.

