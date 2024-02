Este era o design original do Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT que nunca foi revelado

Dragon Ball GT não atendeu às expectativas dos fãs ao se afastar das lutas de Z para adotar uma abordagem mais semelhante ao Dragon Ball original, centrado em viagens e aventuras. No entanto, todos concordam que o destaque deste anime foi a introdução da transformação do Super Saiyajin fase 4.

No entanto, a concepção original do Super Saiyajin 4 foi notavelmente diferente do que finalmente vimos em GT.

O primeiro design, criado por Katsuyoshi Nakatsuru, animador da TOEI Animation com experiência em Dragon Ball original e Z, apresentava um personagem com traços semelhantes, mas com um enfoque mais sombrio, sem a distintiva cor vermelha que caracteriza a transformação.

Em vez disso, Nakatsuru imaginou o personagem com uma pelagem de tons roxo-azul, oferecendo uma perspectiva única dessa forma poderosa.

Dragon Ball GT não é considerado como oficial

Inicialmente, devido à falta de acesso à Internet e ao seu lançamento na América Latina, muitos consideraram GT como a conclusão oficial da história de Goku, continuando diretamente dos eventos de Z.

No entanto, com o tempo foi revelado que GT não foi criado por Akira Toriyama, mas produzido pela TOEI como uma tentativa de manter a franquia viva após o sucesso de Z.

Com o passar dos anos, foi confirmado que GT não era considerado parte do cânone pelo seu criador. Essa afirmação foi reforçada com o lançamento de Dragon Ball Super, que descartou oficialmente GT e a considerou mais como uma espécie de futuro alternativo, separando-a da linha temporal principal da saga.