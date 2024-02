O Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) anunciou nesta quarta-feira que a inteligência artificial (IA) não pode ser considerada um inventor legal. A decisão é baseada na lei de patentes norte-americana, que define um inventor como “uma pessoa física”.

“A IA não é uma pessoa física e, portanto, não pode ser considerada inventora”, disse Drew Hirshfeld, subdiretor de patentes do USPTO. “Essa decisão está de acordo com a lei de patentes dos EUA e protege os direitos dos inventores humanos”, acrescentou, segundo o ‘The Verge’.

A decisão da USPTO ocorre em um momento em que a IA está desempenhando um papel cada vez mais importante na inovação. A IA é usada para desenvolver novos produtos, processos e serviços em uma ampla gama de indústrias.

A decisão da USPTO tem sido recebida com reações mistas. Alguns especialistas em IA a apoiam, argumentando que a IA não é capaz de ter a mesma inventividade que um ser humano.

A IA não pode inventar nada, decide órgão oficial Divulgação (BIU University)

“A IA é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para inovação, mas não é uma inventora por si só”, disse John Smith, professor de Direito na Universidade de Harvard. “A invenção requer criatividade e originalidade, qualidades exclusivas dos seres humanos”.

Outros criticam a decisão, argumentando que a IA pode ser tão criativa quanto um ser humano e que deveria ser reconhecida por suas contribuições à inovação.

“A IA é capaz de gerar ideias novas e originais”, disse Jane Doe, CEO de uma empresa de IA. “A decisão do USPTO ignora o papel fundamental que a IA desempenha na inovação moderna”, destacou, de acordo com uma revisão do ‘El Español’.