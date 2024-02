Envie mensagens no WhatsApp sem conexão com a internet no iPhone e Android

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo e ainda assim esconde várias funções que não são conhecidas por todos os usuários.

Por isso, hoje vamos revisar uma funcionalidade particularmente útil para situações em que a conexão com a internet não está disponível.

Esta ferramenta permite aos usuários enviar mensagens e áudios sem a necessidade de ter wifi ou dados móveis ativados, por isso é ideal para se comunicar em lugares remotos.

Utilizar o WhatsApp através de um servidor proxy

A empresa matriz do WhatsApp, liderada por Mark Zuckerberg, introduziu no ano passado esta característica tão desejada que permite o uso do aplicativo sem uma conexão direta com a internet.

"Através do uso de um servidor proxy, configurado por voluntários e organizações comprometidas com a comunicação livre e segura, os usuários podem se conectar ao WhatsApp", explicou a plataforma.

Dessa forma, esse hack permite cuidar a privacidade e segurança que caracteriza o aplicativo, garantindo que apenas as pessoas envolvidas na comunicação possam ver as mensagens.

Guia passo a passo

Para aproveitar esta função, é necessário seguir estes simples passos e você terá o WhatsApp pronto para conversar sem internet:

1. Primeiro, pesquise na internet por códigos proxy confiáveis e selecione um para utilizar.

2. Em seguida, abra o WhatsApp, acesse a aba "Conversas", clique nos três pontos verticais e vá para "Configurações".

3. Vá para "Armazenamento e dados" e depois para a opção "Proxy".

4. Selecione "Configurar Proxy" e insira o endereço IP do servidor proxy que você escolheu no passo 1.

5. Confirme as alterações clicando em “Aceitar”. Se a conexão for estabelecida corretamente, uma mensagem será exibida confirmando isso.