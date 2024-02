A IA mostra o lado mais sexy de Tsunade, a waifu mais linda de Naruto

O mundo da Inteligência Artificial nos deixa sem palavras com a versão hiper-realista de um dos personagens mais importantes de Naruto, Tsunade. A waifu mostra seu lado mais sensual nesta interpretação feita por um mecanismo de aprendizado automático.

A waifu de Naruto aparece com um fundo do Japão feudal, época em que a série de luta se passa.

Seu cabelo loiro combina com sua pele e o traje típico da guerreira. Tudo se combina com uma figura espetacular e uma beleza perfeita, para a imaginação da Inteligência Artificial que posta as pessoas da My Smart Arts.

"Tsunade Senju de Naruto Shippuden, agora com um trabalho rápido fiz mais algumas Tsunades, agora está muito mais estável para fazer Tsunade que é muito bonita", disseram da conta que posta esse tipo de conteúdo.

Tsunade por My Smart Arts Instagram

Falar de Tsunade é falar de um dos personagens mais icônicos e poderosos da série. Ela pertence ao Clã Senju, uma família de grande prestígio no mundo de Naruto devido à sua linhagem e habilidades excepcionais. Ela é neta do Primeiro Hokage, Hashirama Senju, e, portanto, é a única viva em sua época que descende diretamente de sua linhagem.

Ela é conhecida por sua grande beleza e decote generoso, o que lhe rendeu o apelido de Tsunade, a Princesa Slug (Katsuyu no Hime). Além de sua aparência impressionante, Tsunade é uma kunoichi (mulher ninja) incrivelmente forte e habilidosa, possuindo uma grande variedade de habilidades especiais.