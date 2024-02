Perguntaram à IA como os ETs são e a resposta foi realmente assustadora

Qual é a aparência dos extraterrestres? Isso é o que qualquer pessoa curiosa que acredite na existência de vida em outro planeta que não seja a Terra se pergunta. Aqui, estamos claramente convencidos de que existem mais de uma civilização em outros lugares da Via Láctea e nas profundezas do Universo.

Ainda não os encontramos, então temos que imaginar como eles são. É por isso que fizemos uma pesquisa na Internet com base na aparência dos extraterrestres de acordo com a imaginação da inteligência artificial.

A conta do TikTok @artistaartificial publica um vídeo com imagens de seres extraterrestres, imaginados pela inteligência artificial, que são realmente assustadores.

A reação dos humanos? De acordo com a inteligência artificial, seria altamente especulativa e variaria de acordo com diferentes fatores, como a forma como o contato ocorre, as intenções percebidas dos extraterrestres e a preparação prévia da sociedade.

A chegada de extraterrestres também pode gerar medo e desconfiança em algumas pessoas. A representação de extraterrestres na cultura popular frequentemente tem mostrado cenários de invasões ou ameaças. Isso pode levar à preocupação com nossas próprias vidas e a segurança de nosso planeta.

É possível que a comunidade internacional trabalhe em estreita colaboração para se preparar para o encontro com os extraterrestres. Poderiam ser formados comitês científicos e políticos para estabelecer protocolos de comunicação, troca de informações e compreensão de sua tecnologia e cultura.

Mas não resta dúvida de que a situação seria extremamente aterrorizante se os seres de outro planeta se parecessem dessa maneira.

Extraterrestres segundo @artistaartificial Instagram

