Novos Jordan Zion 3 Z-3D prometem levar o 3D das telas para a quadra

Jordan Brand está prestes a lançar uma colaboração icônica. Estamos falando da nova linha de Zion Williamson, as Zion 3, que introduzem o melhor do 3D ao mundo dos tênis.

Após uma boa temporada de Williamson impulsionando os Pelicans em sua caminhada para os playoffs da NBA, o jogador de 23 anos se prepara para lançar esses novos tênis inspirados em suas origens, e aqui contamos todos os detalhes.

Jordan x Zion

O design das Jordan Zion 3 Z-3D é o que chama nossa atenção primeiro. Eles apresentam uma estampa abstrata que evoca a jornada de Williamson desde seu humilde começo, criada a partir de imagens em 3D dos pés do jogador.

Assim, o modelo Z-3D da Zion 3 é apresentado em uma paleta de cores que destaca o vermelho e azul, e combina o cinza futebol, preto, carmesim intenso e azul cloro, oferecendo um equilíbrio entre o moderno e o nostálgico.

Jordan Zion 3 “Z-3D”

🗓️ 20 de fevereiro

💰 $150 pic.twitter.com/S1Fw6cO8Da — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) 8 de fevereiro de 2024

No que diz respeito à sua resistência, os Zion 3 estão equipados com tecnologia de ponta que promete estabilidade e conforto ótimos, além de uma entressola de espuma branca e uma sola semitranslúcida com tração em espinha.

No entanto, a surpresa continua ao abrir a caixa, onde se encontram um óculos 3D e um código QR que convidam os usuários a explorar o design dos tênis através de uma experiência digital.

O lançamento está agendado para o próximo dia 20 de fevereiro, e estarão disponíveis em tamanhos para homens e jovens, com preços de US$150 e US$110, respectivamente.