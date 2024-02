NASA captura a primeira imagem do helicóptero Ingenuity danificado em Marte

A NASA revela as primeiras imagens do helicóptero Ingenuity sozinho, danificado e abandonado na imensidão dos terrenos de Marte. O pequeno drone chegou ao final de sua vida útil e agora não passa de um pedaço de sucata no solo rochoso de nosso planeta vizinho.

O anúncio do fim do Ingenuity foi feito em 26 de janeiro deste ano. A NASA, por meio de um comunicado em seu site oficial, explicou que o helicóptero sofreu danos irreparáveis em uma de suas pás do rotor durante um pouso de emergência em 6 de janeiro passado.

"É agridoce ter que anunciar que o Ingenuity, o 'pequeno helicóptero', realizou seu último voo em Marte", disse Bill Nelson, administrador da NASA, em um comunicado.

O helicóptero estava voando em uma área de Marte com terreno ‘macio’ e homogêneo, o que dificultava a orientação do veículo.

Um mês depois deste evento para a ciência espacial, o helicóptero aparece abandonado nas dunas de Marte, em uma imagem capturada pelo Perseverance, que realizava tarefas pelo Planeta Vermelho.

“Esta paisagem foi montada a partir de seis imagens capturadas pela Mastcam-Z direita no Sol 1052. As imagens foram ampliadas 2x e o colorido foi processado para se aproximar do que o olho humano veria”, disse o divulgador científico Simeon Schmaub em uma postagem de sua conta no X (antigo Twitter).

O mesmo Simeon é quem publica o vídeo, que foi obtido através de uma colaboração entre o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL).