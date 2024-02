Bing agora é Copilot e Bard é Gemini: assim se define a nova era da IA

Quando o ChatGPT da OpenAI se tornou viralmente famoso, já existiam outras inteligências artificiais que mantinham perfis mais baixos.

A IA do Google chamava-se Bard, enquanto a da Microsoft era Bing. E apesar de ambas virem de empresas multinacionais e com maior renome do que a criada por Sam Altman, foram ficando para trás e o ChatGPT ficou com o primeiro lugar nessa disputa.

No entanto, os tempos estão mudando. Google e Microsoft decidiram mudar suas estratégias diante da evolução da Inteligência Artificial e renovaram seus chatbots para torná-los mais atraentes.

Rebranding da IA da Microsoft e Google

A empresa liderada por Satya Nadella, Microsoft, decidiu transformar o Bing Chat em Copilot, enquanto o Google evoluiu o Bard para Gemini, um marco no setor de IA.

Embora o Gemini tenha sido lançado em dezembro de 2023, recentemente foi lançada a sua versão paga: Gemini Advanced. Tudo isso faz parte do esforço do Google para manter o equilíbrio entre o seu mecanismo de busca e este novo pilar no seu modelo de negócio, que é apenas um complemento para a empresa.

Por sua vez, a Microsoft quer transformar a experiência de busca tradicional com o Copilot, integrando-o em uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo o Windows 11 e o Microsoft 365.

Desta forma, com Copilot e Gemini, ambos gigantes buscam liderar a corrida da IA e, ao mesmo tempo, influenciar como as pessoas interagem com a informação digital. Será que eles vão conseguir superar o ChatGPT? Só o tempo dirá.