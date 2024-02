Quando será possível enviar mensagens do WhatsApp para o Telegram?

Representantes do WhatsApp surpreenderam o mundo digital ao anunciar que estão trabalhando para em breve oficializar a possibilidade de nos comunicarmos com outros serviços de mensagens, como o Telegram ou o Signal.

Os rumores sobre esta modalidade foram mencionados por vários especialistas em setembro do ano passado. No entanto, um relatório divulgado pela revista ‘Wired’, que entrevistou Dick Brouwer, diretor de engenharia do WhatsApp, deixou claro que os últimos detalhes já estão sendo implementados.

Como informamos anteriormente, em teoria diz-se que através do WhatsApp podemos nos comunicar com outros aplicativos como Google Messages, iMessage, Signal, Telegram e muitos mais.

A decisão de realizar essa mudança está de acordo com a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da União Europeia, que exige que as grandes empresas de tecnologia facilitem a transferência de dados e a interoperabilidade entre suas plataformas.

Datas para as possíveis atualizações do WhatsApp

O diretor de engenharia do WhatsApp explica que estão sendo implementadas as mudanças para alcançar essa interconexão de aplicativos. De fato, espera-se que o WhatsApp anuncie seus planos com mais detalhes em março de 2024.

A partir desse momento, a empresa começará a trabalhar na implementação da função, um processo que poderá levar vários meses devido à natureza do seu desenvolvimento.

Desde o próprio anúncio, mesmo antes de ser oficializado, surgem muitas perguntas: o que acontecerá com os contatos? Como será o desenvolvimento dos canais entre ambos?

O WhatsApp usa número de telefone, mas o Telegram, por exemplo, pode se esconder. Será permitido esse tipo de ação entre os dois aplicativos?