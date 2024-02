Com o iOS 17.4, o cronômetro do iPhone estreará função que muitos esperavam

A versão beta do iOS 17.4 tem mostrado trazer várias novidades. Entre elas, não só se destacam os novos emojis ou as mudanças na App Store na Europa, mas também algumas melhorias em suas ferramentas nativas.

Neste caso, estamos falando de uma nova e muito esperada função para o cronômetro do seu iPhone. Embora não seja um aplicativo do qual se fale muito, não há ninguém que nunca o tenha usado para medir seus tempos em diferentes contextos.

Melhorias no cronômetro do iPhone

Com esta nova característica, a Apple busca complementar a interação direta - uma atualização que foi introduzida anteriormente com o iOS 17 - com o cronômetro a partir da tela de bloqueio do dispositivo e da Dynamic Island.

Desta forma, segundo os rumores, o iOS 17.4 permitirá que os usuários visualizem e gerenciem o cronômetro em tempo real sem precisar acessar o aplicativo.

Para ativá-lo, basta iniciar um cronômetro através do aplicativo de relógio e depois sair do aplicativo: o cronômetro continuará funcionando e será visível através da Dynamic Island e na tela de bloqueio. Conveniente, não é?