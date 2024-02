Black Freezer poderia ser ‘a história’ do que está por vir em Dragon Ball Super

Black Freezer Manga Plus

O mangá de Dragon Ball Super tem gerado grande expectativa nas últimas semanas, especialmente após vazarem informações que sugeriam um epílogo para o arco atual, o que não agradou muitos fãs.

No entanto, o lançamento oficial do capítulo revelou que os eventos relacionados a Carmine e à Patrulha Vermelha eram apenas um prelúdio para o próximo arco da série, deixando os fãs ansiosos pelo que está por vir.

O capítulo 101 do mangá de Dragon Ball Super estabelece as bases para o retorno de Black Freezer, um vilão icônico que conseguiu superar Goku e Vegeta, tornando-se uma ameaça ainda maior. Este capítulo despertou a curiosidade dos leitores ao antecipar o possível retorno de Black Freezer e suas novas transformações.

O foco do capítulo em Goku, Vegeta e Broly treinando no planeta de Beerus e Whis destaca o crescimento exponencial de Broly e a sensação de que a presença de Freeza está cada vez mais próxima.

As conversas entre os personagens sugerem um confronto iminente com este vilão, especialmente pelo fervor com o qual Vegeta tem treinado para superá-lo.

O capítulo também revela que Gohan pode usar sua nova transformação sem dificuldade, sugerindo um papel importante para ele nos próximos eventos da trama.

Os fãs estão emocionados com o retorno do Black Freezer e estão ansiosos para descobrir o potencial de sua nova transformação.

Embora não haja detalhes concretos sobre o próximo arco de Dragon Ball Super, a expectativa é alta e todos esperam que a trama continue se desenvolvendo de forma emocionante sob a direção de Toriyama e Toyotaro.