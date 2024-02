Elon Musk comemora que X volta a ser o aplicativo número 1 no iOS: o vídeo vazado de Drake seria o motivo

Numa reviravolta que ninguém viu chegando, nem mesmo Elon Musk aparentemente, X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, alcançou nesta quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, o primeiro lugar entre os aplicativos gratuitos mais baixados na App Store da Apple, exatamente no momento em que um escândalo relacionado ao rapper Drake e seu vídeo vazado se tornou viral.

Isso aparentemente não seria obra do acaso absoluto. Nas horas anteriores ao marco alcançado pela plataforma de microblogs, o Trending Topic de #DrakeVideo começou a se tornar viral predominantemente dentro do território dos Estados Unidos.

Drake Drake (Amy Sussman)

O conteúdo em questão por trás de todo esse barulho seria um vídeo MUITO explícito no qual os usuários especulam que a pessoa em frente à câmera é o popular rapper Drake, que aparece meio nu, participando de um ato sexual que não descreveremos em maior detalhe aqui.

No entanto, os comentários mais frequentes sobre o material estão diretamente relacionados aos atributos físicos e dimensões do artista diante da câmera. E aparentemente, esses seriam os fatores determinantes por trás da ressurreição de X.

Elon Musk comemora que X alcança o topo 1 da Apple App Store

Há pouco mais de uma semana, X, antes o Twitter havia se tornado o centro das atenções e da controvérsia depois que a plataforma foi inundada por imagens falsas geradas por Inteligência Artificial (IA) em que víamos a cantora Taylor Swift em uma série de situações comprometedoras.

O fenômeno foi em grande parte desencadeado por toda a agitação em torno do Super Bowl. Naquele momento, a plataforma de Elon Musk foi obrigada a bloquear temporariamente todas as pesquisas relacionadas à artista, mas agora com o assunto do Drake, nenhum freio foi imposto. Pelo contrário, parece que o Trending Topic foi deixado crescer.

É assim que chegamos a este momento, em que o proprietário da X, Elon Musk, se vangloriou do sucesso do aplicativo em alcançar o primeiro lugar na App Store e escreveu: "Se eu tivesse um dólar para cada vez que a mídia informou que uma das minhas empresas iria morrer, eu nunca precisaria arrecadar dinheiro".

Um porta-voz da rede social, Joe Benarroch, compartilhou um comunicado com os colegas do The Verge onde falam sobre o assunto do vídeo do rapper, garantindo que estão "totalmente comprometidos em manter um ambiente seguro e respeitoso para todos os usuários.

Afirma-se que existe uma "política de tolerância zero" para compartilhar imagens de nudez não consensual. Eles garantem inclusive que X está sendo monitorado ativamente para remover qualquer publicação que exponha os afetados.

Mas a realidade é que leva apenas alguns segundos para verificar que o conteúdo em questão de ambas as celebridades está disponível instantaneamente para qualquer pessoa.