Apocalíptico: assim seria Monterrey no estilo Mad Max, de acordo com a inteligência artificial

“Mad Max” é um filme australiano de ação e ficção científica, dirigido por George Miller e lançado em 1979, que deixou uma marca indelével na história do cinema, especialmente no gênero de ação.

A história se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a sociedade entrou em colapso devido à escassez de recursos e à anarquia nas estradas. Max Rockatansky, um policial rodoviário, busca vingança depois que sua família foi brutalmente assassinada por uma gangue de motociclistas liderada pelo impiedoso Toecutter.

O filme apresenta um mundo distópico e pós-apocalíptico, onde a sociedade entrou em colapso e as estradas são agora zonas de caos e violência.

As paisagens desoladas e desertas transmitem a sensação de um mundo em ruínas, sem lei nem ordem. Os personagens, especialmente Max, vestem roupas desgastadas e funcionais, de acordo com o ambiente árido.

Os veículos, elementos fundamentais no filme, estão modificados e personalizados de forma única, tornando-os ícones reconhecíveis da franquia. A ambientação reflete a luta diária pela sobrevivência, destacando a escassez de recursos e a brutalidade do ambiente.

"Mad Max" introduz elementos icónicos que se tornaram símbolos reconhecíveis da saga, como a jaqueta de couro de Max, o Interceptor (seu veículo preto icônico) e os trajes extravagantes dos vilões.

Explorando uma visão única, a Inteligência Artificial foi utilizada para recriar uma imagem de como seria Monterrey como cenário deste filme de ação.

Monterrey a lo Mad Max - https://mvsnoticias.com/

A representação visual mostra carros característicos do filme circulando em alta velocidade por uma avenida solitária no centro da cidade, destacando a ausência de pessoas e criando um ambiente mais desértico, com a rua coberta de poeira, refletindo a intensidade de uma corrida neste ambiente apocalíptico.